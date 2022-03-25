Diyarbakır'da iş yerinde 10 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin rapor hazırlandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da iş yerinde 10 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin rapor hazırlandı

25.03.2022 14:36
Diyarbakır'da iş yerinde 10 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin rapor hazırlandı

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde 3. Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde meydana gelen, 5'i ağır 10 kişi yaralandığı patlamanın çıkış nedenine ilişkin itfaiyenin hazırladığı rapor tamamlandı.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde 3. Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde meydana gelen, 5'i ağır 10 kişi yaralandığı patlamanın çıkış nedenine ilişkin itfaiyenin hazırladığı rapor tamamlandı.

Merkez Kayapınar ilçesi Diyarbakır Şanlıurfa kara yolu güzergahındaki 3. Sanayi Sitesi'nde dün bir iş yerinde sanayi tüpünden kaynaklandığı belirlenen, 10 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığınca hazırlanan raporda, olayın sanayi tipi tüpün yüksek basınçtan dolayı patlamasından kaynaklanmış olabileceği kanaatine varıldığı belirtildi.

Raporda, olayın yaşandığı iş yerinin yanı sıra patlamanın şiddeti ile çevredeki 5 iş yeri ve 16 aracın da zarar gördüğü tespitine de yer verildi.

Patlamada yaralananların tedavisi sürüyor.

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Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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