Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da İş Yerine Silahlı Saldırı: 1'i Ağır 5 Yaralı

Diyarbakır'da İş Yerine Silahlı Saldırı: 1'i Ağır 5 Yaralı

24 dakika önce

Diyarbakır'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda biri ağır 5 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da İş Yerine Silahlı Saldırı: 1'i Ağır 5 Yaralı, System.String[]
Diyarbakır'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda biri ağır 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Bağlar ilçesi Yenihal Caddesi'ndeki iş yerine kimlikleri henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce tabanca ve pompalı tüfekle saldırı düzenlendi.

Saldırıda biri ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kurşunların isabet ettiği iş yeri ve çevresindeki araç ile binalarda hasar oluştu.

Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan, saldırının aynı aileden iki grup arasındaki husumetten kaynakladığı iddia edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 04:35 Kaynak: AA

Diyarbakır, Güncel
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