Diyarbakır'da iş yerlerine silahlı saldırıda 3 tutuklama - Son Dakika
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Diyarbakır'da iş yerlerine silahlı saldırıda 3 tutuklama

06.06.2022 11:46
Diyarbakır'da iş yerlerine silahlı saldırıda 3 tutuklama

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde emlakçılık yapılan bir işyerine ve yanındaki oto galeriye yönelik 11 Mayıs'ta kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı yapılmış, saldırı sonucu 2 kişi yaralanmıştı.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde emlakçılık yapılan bir işyerine ve yanındaki oto galeriye yönelik 11 Mayıs'ta kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı yapılmış, saldırı sonucu 2 kişi yaralanmıştı. Olaylara ilişkin gözaltına alınan şüphelilerden 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili yaptığı titiz çalışmalar neticesinde emlakçılık yapan ve oto galericilik yapan iş yeri sahiplerinin yakın akraba olduklarını tespit etti. 11 Mayıs'ta gerçekleşen silahlı saldırıda şüpheli M.K. (25) ve K.D.'nin (24) silahları ile kısa sürede yakalanarak gözaltına alındığı ve çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandığı öğrenildi.

Aynı emlakçıya yönelik 17 Mayıs tarihinde tekrar silahlı saldırı gerçekleşti. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri motosikletli iki şüphelinin silahlı saldırıyı gerçekleştirdiğini tespit etti. Ekipler, incelenen kamera çalışmaları sonucu, bahse konu motosikletin olay yerine ticari bir aracın kasasında getirildiğini ve silahlı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra motosikletin uzaklaştığını belirledi. Ticari aracın sahibi ve kullanıcıları olan şüpheli D.Ö. (22) ve İ.Ö. (17) yakalanarak çıkarıldıkları adli mercilerce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aynı oto galericiye 27 Mayıs tarihinde karşı yapılan silahlı saldırıda ise ekipler, saldırıyı bir motosikletin üzerinde bulunan şüphelilerin gerçekleştirdiğini tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin, şüphelilerin tespitine yönelik çalışmalara devam ettiği öğrenildi.

Aynı oto galericiye 29 Mayıs tarihinde bir kez daha silahlı saldırı gerçekleştirildi. Yapılan incelemede polis ekipleri, siyah bir araçtan ateş edildiğini tespit etti. Şüpheli araç ile ilgili yapılan çalışmada, olayı gerçekleştiren şüphelilerin Ş.T. (22) ve F.D. (31) olduğunu belirledi. Kısa sürede yakalanan şüphelilerden Ş.T.'nin, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığı, F.D.'nin ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da iş yerlerine silahlı saldırıda 3 tutuklama
Diyarbakır'da iş yerlerine silahlı saldırıda 3 tutuklama
Diyarbakır'da iş yerlerine silahlı saldırıda 3 tutuklama
Diyarbakır'da iş yerlerine silahlı saldırıda 3 tutuklama
Diyarbakır'da iş yerlerine silahlı saldırıda 3 tutuklama
Diyarbakır'da iş yerlerine silahlı saldırıda 3 tutuklama
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Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Diyarbakır, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da iş yerlerine silahlı saldırıda 3 tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da iş yerlerine silahlı saldırıda 3 tutuklama - Son Dakika
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