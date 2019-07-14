Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da işçiler inşaatın 5. katından düştü: 1 ölü, 1 ağır yaralı
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Diyarbakır'da işçiler inşaatın 5. katından düştü: 1 ölü, 1 ağır yaralı

5 saat önce

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde bir inşaatta çalışan iki işçi, dengelerini kaybetmeleri sonucu 5. kattan sert zemine çakıldı.

Diyarbakır'da işçiler inşaatın 5. katından düştü: 1 ölü, 1 ağır yaralı, System.String[]
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde bir inşaatta çalışan iki işçi, dengelerini kaybetmeleri sonucu 5. kattan sert zemine çakıldı. Olayda işçilerden biri hayatını kaybederken, diğeri de ağır yaralandı.

Olay, Kulp ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde yapımı devam eden Kulp Anadolu Lisesi inşaatında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, burada çalışan 53 yaşındaki Genco Çiçek ile 33 yaşındaki Hicabi Gül isimli işçiler, çalıştıkları esnada dengelerini kaybedip inşaatın 5. katından düşerek sert zemine çakıldı.

Arkadaşları tarafından Kulp Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 33 yaşındaki Hicabi Gül, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Genco Çiçek ise, burada yapılan ilk müdahalenin ardından hava ambulansı ile Diyarbakır'a sevk edildi.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
Diyarbakır, İşçi, Kulp, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 11:32 Kaynak: İHA
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