Diyarbakır'da işe alınacak 423 kişi için noter huzurunda kura çekildi - Son Dakika

Diyarbakır'da işe alınacak 423 kişi için noter huzurunda kura çekildi

16.04.2021 14:10
Diyarbakır'da işe alınacak 423 kişi için noter huzurunda kura çekildi, System.String[]

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, DİSKİ Genel Müdürlüğü, Sur, Yenişehir ve Kayapınar ilçe belediyelerine alınacak 423 personelin kuraları noter huzurunda çekildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, DİSKİ Genel Müdürlüğü, Sur, Yenişehir ve Kayapınar ilçe belediyelerine alınacak 423 personelin kuraları noter huzurunda çekildi. Kura töreninde konuşan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, kentte göreve başladığı günden bu yana vatandaşların en çok şikayet ettiği konulardan birinin işe alımlarda adaletin olmayışına ilişkin şikayetler olduğunu belirterek, noter huzurunda yapmış oldukları kura çekimiyle Diyarbakır'da yaşayan vatandaşların adalet duygusunu güçlendirmeye çalıştıklarını söyledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, DİSKİ Genel Müdürlüğü, Sur, Yenişehir ve Kayapınar ilçe belediyelerine alınacak 423 personelin kuraları noter huzurunda çekildi. 18 bin 789 kişinin başvurduğu iş pozisyonlarına ilişkin korona virüs salgın nedeniyle uygulamaya konan kısmi kapanma tedbirleri nedeniyle vatandaşların alınmadığı kura çekimi, Büyükşehir Belediyesinin resmi sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı.

Yenişehir ilçesinde bulunan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezinde 'İşte Kura Zamanı' sloganıyla yapılan kura çekimine Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikçi, Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, işçi sendikaları temsilcileri ve 3. Noter yetkilileri katıldı.

"İşe alımlarda adaletin olmayışına ilişkin şikayetler alıyorduk"

Kura çekimi öncesi açıklamalarda bulunan Vali Karaloğlu, bugünün Diyarbakır için önemli bir gün olduğunu kaydetti. Vali Karaloğlu, "Diyarbakır'da göreve başladığım günden bu yana vatandaşların en çok şikayet ettiği konulardan biri işe alımlarda adaletin olmayışı şikayetleriydi. Bugün yapacağımız işe alımlar kuraya tabi tutulacak. Büyükşehir Belediyesi için 56, DİSKİ için 87, Kayapınar Belediyesi için 130, Yenişehir Belediyesi için 100 ve Sur Belediyesi için de 50 çalışan arkadaşımız için kura çekeceğiz. Toplam da 423 yeni çalışan mesai arkadaşımız olacak bugün yapacağımız kura sonucunda. Bu saymış olduğum pozisyonlar için Büyükşehir Belediyesinin 56 pozisyonu için başvuran ve bugünkü kuraya tabi olacak vatandaşlarımızın sayısı 10 bin 264'tür, DİSKİ, Su Kanalizasyon İdaresi için 2 bin 266 kişi içerisinden 87 çalışan arkadaşımız için kura çekilmiş olacak, Kayapınar Belediyemiz 2 bin 708 kişi arasından 130 kişi için kura çekimi olacak, Yenişehir Belediyemiz için 2 bin 171 başvuran arasından 100 kişilik bir kura çekimimiz olacak ve Sur Belediyemiz ile ilgili de bin 389 başvuru arasından 50 çalışan arkadaşımız için kura çekimimiz olacaktır. Dağılım çok dengeli değil, belki en az kura Büyükşehir Belediyesi için çekilecek ama en fazla başvuru Büyükşehir Belediyesinde var. Bu da tamamen vatandaşın tercihidir. Belki büyükşehirdeki kısıtlayıcı unsurlar ilçeler kadar yoktur ondan da kaynaklanmış olabilir. Çünkü ilçeler kendi ilçelerinde oturmaya veya başka özel koşullarda koymuşlardır belki bundan kaynaklanmıştır. Belki büyükşehrin büyüklüğünden kaynaklanmıştır onu bilemeyiz. Bu tamamen vatandaşın tercihidir" dedi.

"Biz yaptığımız bütün işlerde şeffaflığa çok önem veriyoruz"

Noter huzurunda yapmış oldukları kura çekiminin Diyarbakır'da yaşayan vatandaşların adalet duygusunu güçlendirmeye dönük olduğunu altını çizen Vali Karaloğlu, "Biz yaptığımız bütün işlerde şeffaflığa çok önem veriyoruz. Bu işte de olabilecek bütün şeffaflığı sağlamaya çalıştık. İşte görüldüğü gibi noter huzurunda ve denetiminde yapıyoruz, canlı yayınla milletin huzurunda yapıyoruz. Biz bir şeye çok önem veriyoruz, toplumun adalet duygusunu güçlendirmeye çok önem veriyoruz. Bu hareketimizle Diyarbakır'da yaşayan vatandaşlarımızın adalet duygusunu güçlendirmeye dönüktür. Diyarbakır'da yaşayan vatandaşımızın devletine, devletinin kurumlarına ve devletini yöneten kurumlarına güven duygusunu artırmak için bu çalışmaları yapıyoruz, bu şeffaflığa dikkat ediyoruz. Bugün kura çekiminde nasip kimdeyse kura ona çıkacaktır. Ne olur, başvuru çok kendisine çıkmayan arkadaşlar ümitlerini kaybetmesinler. Sadece kamuda değil özel sektörde de iş imkanlarını şehirdeki istihdam ortamlarını artırmak üzere çok yoğun bir çalışmamız var. Burada nasibi olan bizim çalışma arkadaşımız olacak onlarla biz bu şehre, bu şehrin güzel insanlarına hep birlikte hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından noter huzurunda kura çekimini Vali Karaloğlu bizzat başlattı. Kura çekimi 423 asil ve 423 yedek vatandaşın çekilmesiyle program son buldu. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da işe alınacak 423 kişi için noter huzurunda kura çekildi
Diyarbakır'da işe alınacak 423 kişi için noter huzurunda kura çekildi
Diyarbakır'da işe alınacak 423 kişi için noter huzurunda kura çekildi
Diyarbakır'da işe alınacak 423 kişi için noter huzurunda kura çekildi
Diyarbakır'da işe alınacak 423 kişi için noter huzurunda kura çekildi
Diyarbakır'da işe alınacak 423 kişi için noter huzurunda kura çekildi
Diyarbakır'da işe alınacak 423 kişi için noter huzurunda kura çekildi

Büyükşehir Belediyesi, Münir Karaloğlu, Diyarbakır, Noter, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Diyarbakır'da işe alınacak 423 kişi için noter huzurunda kura çekildi - Son Dakika Ekonomi


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