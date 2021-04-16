Diyarbakır'da işe alınacak 423 kişi için noter huzurunda kura çekildi - Son Dakika

Diyarbakır'da işe alınacak 423 kişi için noter huzurunda kura çekildi

16.04.2021 20:43

Diyarbakır'da işe alınacak 423 kişi için noter huzurunda kura çekildi Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu: "Kura çekimi Diyarbakır'da yaşayan vatandaşların adalet duygusunu güçlendirmeye dönüktür" "Diyarbakır'da yaşayan vatandaşımızın devletini yöneten kurumlarına güven duygusunu artırmak için...

Diyarbakır'da işe alınacak 423 kişi için noter huzurunda kura çekildi

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu:

"Kura çekimi Diyarbakır'da yaşayan vatandaşların adalet duygusunu güçlendirmeye dönüktür"

"Diyarbakır'da yaşayan vatandaşımızın devletini yöneten kurumlarına güven duygusunu artırmak için bu çalışmaları yapıyoruz"

DİYARBAKIR - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, DİSKİ Genel Müdürlüğü, Sur, Yenişehir ve Kayapınar ilçe belediyelerine alınacak 423 personelin kuraları noter huzurunda çekildi. Kura töreninde konuşan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, kentte göreve başladığı günden bu yana vatandaşların en çok şikayet ettiği konulardan birinin işe alımlarda adaletin olmayışına ilişkin şikayetler olduğunu belirterek, noter huzurunda yapmış oldukları kura çekimiyle Diyarbakır'da yaşayan vatandaşların adalet duygusunu güçlendirmeye çalıştıklarını söyledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, DİSKİ Genel Müdürlüğü, Sur, Yenişehir ve Kayapınar ilçe belediyelerine alınacak 423 personelin kuraları noter huzurunda çekildi. 18 bin 789 kişinin başvurduğu iş pozisyonlarına ilişkin korona virüs salgın nedeniyle uygulamaya konan kısmi kapanma tedbirleri nedeniyle vatandaşların alınmadığı kura çekimi, Büyükşehir Belediyesinin resmi sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı.

Yenişehir ilçesinde bulunan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezinde 'İşte Kura Zamanı' sloganıyla yapılan kura çekimine Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikçi, Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, işçi sendikaları temsilcileri ve 3. Noter yetkilileri katıldı.

"İşe alımlarda adaletin olmayışına ilişkin şikayetler alıyorduk"

Kura çekimi öncesi açıklamalarda bulunan Vali Karaloğlu, bugünün Diyarbakır için önemli bir gün olduğunu kaydetti. Vali Karaloğlu, "Diyarbakır'da göreve başladığım günden bu yana vatandaşların en çok şikayet ettiği konulardan biri işe alımlarda adaletin olmayışı şikayetleriydi. Bugün yapacağımız işe alımlar kuraya tabi tutulacak. Büyükşehir Belediyesi için 56, DİSKİ için 87, Kayapınar Belediyesi için 130, Yenişehir Belediyesi için 100 ve Sur Belediyesi için de 50 çalışan arkadaşımız için kura çekeceğiz. Toplam da 423 yeni çalışan mesai arkadaşımız olacak bugün yapacağımız kura sonucunda. Bu saymış olduğum pozisyonlar için Büyükşehir Belediyesinin 56 pozisyonu için başvuran ve bugünkü kuraya tabi olacak vatandaşlarımızın sayısı 10 bin 264'tür, DİSKİ, Su Kanalizasyon İdaresi için 2 bin 266 kişi içerisinden 87 çalışan arkadaşımız için kura çekilmiş olacak, Kayapınar Belediyemiz 2 bin 708 kişi arasından 130 kişi için kura çekimi olacak, Yenişehir Belediyemiz için 2 bin 171 başvuran arasından 100 kişilik bir kura çekimimiz olacak ve Sur Belediyemiz ile ilgili de bin 389 başvuru arasından 50 çalışan arkadaşımız için kura çekimimiz olacaktır. Dağılım çok dengeli değil, belki en az kura Büyükşehir Belediyesi için çekilecek ama en fazla başvuru Büyükşehir Belediyesinde var. Bu da tamamen vatandaşın tercihidir. Belki büyükşehirdeki kısıtlayıcı unsurlar ilçeler kadar yoktur ondan da kaynaklanmış olabilir. Çünkü ilçeler kendi ilçelerinde oturmaya veya başka özel koşullarda koymuşlardır belki bundan kaynaklanmıştır. Belki büyükşehrin büyüklüğünden kaynaklanmıştır onu bilemeyiz. Bu tamamen vatandaşın tercihidir" dedi.

"Biz yaptığımız bütün işlerde şeffaflığa çok önem veriyoruz"

Noter huzurunda yapmış oldukları kura çekiminin Diyarbakır'da yaşayan vatandaşların adalet duygusunu güçlendirmeye dönük olduğunu altını çizen Vali Karaloğlu, "Biz yaptığımız bütün işlerde şeffaflığa çok önem veriyoruz. Bu işte de olabilecek bütün şeffaflığı sağlamaya çalıştık. İşte görüldüğü gibi noter huzurunda ve denetiminde yapıyoruz, canlı yayınla milletin huzurunda yapıyoruz. Biz bir şeye çok önem veriyoruz, toplumun adalet duygusunu güçlendirmeye çok önem veriyoruz. Bu hareketimizle Diyarbakır'da yaşayan vatandaşlarımızın adalet duygusunu güçlendirmeye dönüktür. Diyarbakır'da yaşayan vatandaşımızın devletine, devletinin kurumlarına ve devletini yöneten kurumlarına güven duygusunu artırmak için bu çalışmaları yapıyoruz, bu şeffaflığa dikkat ediyoruz. Bugün kura çekiminde nasip kimdeyse kura ona çıkacaktır. Ne olur, başvuru çok kendisine çıkmayan arkadaşlar ümitlerini kaybetmesinler. Sadece kamuda değil özel sektörde de iş imkanlarını şehirdeki istihdam ortamlarını artırmak üzere çok yoğun bir çalışmamız var. Burada nasibi olan bizim çalışma arkadaşımız olacak onlarla biz bu şehre, bu şehrin güzel insanlarına hep birlikte hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından noter huzurunda kura çekimini Vali Karaloğlu bizzat başlattı. Kura çekimi 423 asil ve 423 yedek vatandaşın çekilmesiyle program son buldu.

Diyarbakır'da işe alınacak 423 kişi için noter huzurunda kura çekildi
Diyarbakır'da işe alınacak 423 kişi için noter huzurunda kura çekildi
Diyarbakır'da işe alınacak 423 kişi için noter huzurunda kura çekildi
Diyarbakır'da işe alınacak 423 kişi için noter huzurunda kura çekildi

Münir Karaloğlu, Diyarbakır, Adalet, Noter, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Diyarbakır'da işe alınacak 423 kişi için noter huzurunda kura çekildi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Rusya, ABD'li 10 diplomatı sınır dışı edeceğini açıkladı Rusya, ABD'li 10 diplomatı sınır dışı edeceğini açıkladı Gaziantep'te 11'inci kattan düşen kız çocuğu feci şekilde can verdi Gaziantep'te 11'inci kattan düşen kız çocuğu feci şekilde can verdi Süper Lig'in 35. haftasında lider Beşiktaş, sahasında Ankaragücü ile karşılaşıyor! Canlı anlatım Süper Lig'in 35. haftasında lider Beşiktaş, sahasında Ankaragücü ile karşılaşıyor! Canlı anlatım Genco Erkal, Cumhurbaşkanına hakaretten ifadeye çağrıldı Genco Erkal, Cumhurbaşkanına hakaretten ifadeye çağrıldı Kırgızistan Sağlık Bakanı Beyşenaliyev, 'korona tedavisinde kullanılıyor' deyip kameralar karşısında zehirli bitkiyi kaynatıp içti Kırgızistan Sağlık Bakanı Beyşenaliyev, 'korona tedavisinde kullanılıyor' deyip kameralar karşısında zehirli bitkiyi kaynatıp içti Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı Dua etmek için aile mezarlığına giden baba, kayıp oğlunun cansız bedenini buldu Dua etmek için aile mezarlığına giden baba, kayıp oğlunun cansız bedenini buldu Son dakika! Erdoğan'dan KKTC'nin Kur'an kurslarını kapatmasına tepki: Bu yanlıştan dönün, dönmezseniz farklı adımlar atacağız Son dakika! Erdoğan'dan KKTC'nin Kur'an kurslarını kapatmasına tepki: Bu yanlıştan dönün, dönmezseniz farklı adımlar atacağız

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Tabutun direği Fatih Terim'in elinde kalınca ne yapacağını şaşırdı! İşte o anlar Tabutun direği Fatih Terim'in elinde kalınca ne yapacağını şaşırdı! İşte o anlar         
20:16
Son Dakika: Türkiye'de 16 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 289 kişi vefat 63 bin 82 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 16 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 289 kişi vefat 63 bin 82 yeni vaka tespit edildi         
19:26
Ebru Gündeş'in boşanma davasına yayın yasağı getirildi Ebru Gündeş'in boşanma davasına yayın yasağı getirildi         
18:20
İbrahim Kalın'ın şarkısında imzası bulunan Erkan Oğur, linçlerden sonra ilk kez konuştu İbrahim Kalın'ın şarkısında imzası bulunan Erkan Oğur, linçlerden sonra ilk kez konuştu         
17:35
Otizmli çocuk, soluk borusuna kaçan çilek yüzünden hayatını kaybetti Otizmli çocuk, soluk borusuna kaçan çilek yüzünden hayatını kaybetti         
17:05
Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi         
16:35
Çocuklar Duymasın'ın Orçun'u Alp Eren Khamis kocaman oldu! Gururlandıran haberini Zeyno Günenç verdi Çocuklar Duymasın'ın Orçun'u Alp Eren Khamis kocaman oldu! Gururlandıran haberini Zeyno Günenç verdi         
15:46
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi         
15:34
Fatih Terim, Göztepe maçının ardından koltuğu Okan Buruk'a devrediyor Fatih Terim, Göztepe maçının ardından koltuğu Okan Buruk'a devrediyor         
14:20
Erdal Beşikçioğlu, Erdal Beşikçioğlu, "Behzat Ç'yi kim bitirdi?" sorusuna yanıt verdi         
13:31
Son Dakika! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin de bulunduğu uçak arıza nedeniyle acil iniş yaptı Son Dakika! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin de bulunduğu uçak arıza nedeniyle acil iniş yaptı         
11:46
Görüntü Türkiye'nin tatil cennetinden! 4 yıldır bu rezalete dur diyen çıkmadı Görüntü Türkiye'nin tatil cennetinden! 4 yıldır bu rezalete dur diyen çıkmadı         
10:59
Erdoğan sinyali vermişti! Vaka sayıları düşmezse Ramazan Bayramı'nda 9 günlük tam kapanma gündemde Erdoğan sinyali vermişti! Vaka sayıları düşmezse Ramazan Bayramı'nda 9 günlük tam kapanma gündemde         
10:47
Eski Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin'e 9 yıl hapis cezası Eski Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin'e 9 yıl hapis cezası         
10:26
İçişleri Bakanı Soylu, 'Tabuta sığmayan şehid'in seccadesinde namaz kılıp dua etti İçişleri Bakanı Soylu, 'Tabuta sığmayan şehid'in seccadesinde namaz kılıp dua etti         
09:43
Kerem Alışık, üzerinde babasının fotoğrafını gördüğü tırın peşine düştü Kerem Alışık, üzerinde babasının fotoğrafını gördüğü tırın peşine düştü         
07:46
Hemcinsiyle aşk yaşayan Senem Kuyucuoğlu, ilişkisi hakkında konuştu Hemcinsiyle aşk yaşayan Senem Kuyucuoğlu, ilişkisi hakkında konuştu         
20:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2021 20:56:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakır'da işe alınacak 423 kişi için noter huzurunda kura çekildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei