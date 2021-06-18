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Diyarbakır'da işitme engelli baba, işaret diliyle çocuklarına şiddet uygulayan eşini polise şikayet etti - Son Dakika

Diyarbakır'da işitme engelli baba, işaret diliyle çocuklarına şiddet uygulayan eşini polise şikayet etti

18.06.2021 15:30

Diyarbakır'da işitme engelli baba, çocuklarına şiddet uygulaması nedeniyle polise şikayette bulundu. Derdini işaret diliyle anlatan babanın ihbarının ardından harekete geçen polisler, şiddet mağduru çocukları kurtardı.

Diyarbakır'da işitme engelli baba İ.P., polise giderek işaret diliyle çocuklarının şiddete maruz kaldığına dair şikayette bulundu. Şikayetini işaret diliyle anlatmaya çalışan babanın söylediklerini ihbar olarak kabul eden polis ekipleri hemen harekete geçerek şiddete uğrayan çocukları kurtarmak için operasyon başlattı.

Diyarbakır'da işitme engelli baba, çocuklarına şiddet uygulayan eşini işaret diliyle polise şikayet etti

ÇOCUKLARI POLİSE TESLİM ETTİ

Anneleri tarafından şiddete maruz kaldıkları öğrenilen çocukların yaşadığı eve giden Bağlar Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, anne M.P.'nin kapıyı açmasını istedi. Uzun süre kapıyı açmayan anne, polislerin ikna çalışmaları sonucunda kapıyı açarak o sırada evde bulunan bir çocuğunu emniyet güçlerine teslim etti. Polisler evde yaşanan tartışma sırasında evden kaçan çiftin diğer 2 çocuğu ise mahalledeki parkta oyun alanında buldu. Çift ile çocukları emniyete götürüldü.

Diyarbakır'da işitme engelli baba, çocuklarına şiddet uygulayan eşini işaret diliyle polise şikayet etti

SOKAK ORTASINDA KAVGA ETMİŞLER

Bu arada, çocuklarına şiddet uyguladığı iddia edilen annenin, kocası ile sokak ortasında kavga ettikleri ortaya çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin çifti sakinleştirip emniyete götürdüğü bildirildi. Çiftin, ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı kaydedildi. M.P.' nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Diyarbakır'da işitme engelli baba, işaret diliyle çocuklarına şiddet uygulayan eşini polise şikayet etti
Diyarbakır'da işitme engelli baba, işaret diliyle çocuklarına şiddet uygulayan eşini polise şikayet etti
Diyarbakır'da işitme engelli baba, işaret diliyle çocuklarına şiddet uygulayan eşini polise şikayet etti

Diyarbakır, Engelli, kavga, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da işitme engelli baba, işaret diliyle çocuklarına şiddet uygulayan eşini polise şikayet etti - Son Dakika


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