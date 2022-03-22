Diyarbakır'da işitme kaybı yaşayanlar koklear implant konusunda bilgilendirildi - Son Dakika

Diyarbakır'da işitme kaybı yaşayanlar ve aileleri, halk arasında "biyonik kulak" olarak bilinen koklear implant ameliyatı konusunda bilgilendirildi.

Cochlear Rehabilitasyon Eğitim Akademisi tarafından Dicle Üniversitesi (DÜ) 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Koklear implantlı Çocuklar ve Aileleri İçin İşitsel Rehabilitasyon" konulu toplantıda, işitme kayıplı bireyler ve ailelerine, ameliyatın gerekliliği, süreçleri, faydaları ve operasyonun ardından yapılacaklar anlatıldı.

Toplantıda, Hacettepe Üniversitesinden Prof. Dr. Esra Yücel, Gazi Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyesi Şenay Altınyay, DÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akdağ, DÜ'den Prof. Dr. Müzeyyen Yıldırım Baylan, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'dan Dr. Odyolog Halide Kara, Ankara Şehir Hastanesinden Uzman Odyolog Sevginar Önder ve Çukurova Üniversitesinden Uzman Odyolog Rasim Şahin, koklear implant ve rehabilitasyon süreçleriyle ilgili sunum yaptı.

Prof. Dr. Mehmet Akdağ, yaptığı konuşmada, işitme kayıplı bireyler için koklear implant işitme çözümünün önemli olduğunu söyledi.

Koklear implant ameliyatı ve sonraki süreçte aileye çok önemli işler düştüğünü belirten Akdağ, ailelerin bireylere destek olması ve süreci takip etmesi gerektiğini dile getirdi.

Akdağ, Sağlık Bakanlığının belirlediği çerçevede bebeklerde yenidoğan işitme taraması yapıldığını, işitme kaybı şüphesi varsa bireyin merkeze yönlendirildiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Öncelikle hastanın muayenesini yapıyoruz. İşitme kaybının ne kadar olduğunu ölçmeye çalışıyoruz. İşitme kaybı hafif ve orta ise genelde ilk dönemde işitme cihazı önerisi yapıyoruz. Sonrasında işitme cihazının faydasına göre bir planlama yapıyoruz. İşitme kaybıyla gelen her hastaya koklear implant yapmıyoruz. Yüzde 90 ve üzerinde, çok ileri derecede işitme kaybı olan hastalara koklear implant yapıyoruz."