Diyarbakır'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi - Son Dakika

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları Çınar ilçesinde kınandı.

İlçede Cumhuriyet Camisinde bir araya gelen grup adına açıklama yapan Mehmet Tekdal, İsrail'in hiç bir ayrım gözetmeksiniz vahşice Mescid-i Aksa'ya ve içerisindeki Müslümanlara gaz ve ses bombalarıyla, plastik mermilerle saldırdığını kaybetti.

Alçakça saldırıların kabul edilmediğinin en gür sesle dile getirilmesi gerektiğini aktaran Tekdal, Müslümanların bu saldırıları telin etmek ve kendi ülkelerinin yöneticilerini harekete geçmeye zorlamak için seslerini yükseltmesi gerektiğini belirtti.

Tekdal, "Siyonist saldırılar devam ettiği müddetçe tepkiler de artarak devam etmelidir. Mescid-i Aksa ve Kudüs davası sadece Filistinlilerin veya sadece Arapların davası değil, bütün Müslümanların davasıdır. Mescid-i Aksa'yı savunmak sadece Filistinlilerin değil, bütün ümmetin görevidir." dedi.