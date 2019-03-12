Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Etkinliği

Diyarbakır'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Etkinliği

43 dakika önce

Diyarbakır'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinliği düzenlendi.

Diyarbakır'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Etkinliği, System.String[]
Diyarbakır'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinliği düzenlendi.

Cahit Sıtkı Tarancı Kongre Merkezi'nde düzenlenen anma programına, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Milletvekili Mehmet Mehdi Eker, Ebubekir Bal, Oya Eronat, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ve adayı Cumali Atilla, Jandarma Bölge Komutanı Halis Zafer Koç, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, kamu kurum müdürleri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra bir konuşma yapan Vali Güzeloğlu, İstiklal Marşı'nı her kıtasını söylerken ve dinlerken o günleri yaşadıklarını söyledi. Vali Güzeloğlu, "Milli vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'u anmak ve İstiklal Marşı'mızın kabulünde İstiklal Marşı'mızın kahramanı başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere canlarıyla, kanlarıyla öncelikle vatanı, devleti, sahip olduğumuz bütün değerleri bizlere emanet eden ecdadımızı saygıyla rahmetle ve minnetle anmak için bir aradayız. Bütün bu değerleri bizlere emanet eden ve canları pahasına bu kahramanlığı gösteren bütün kahramanlarımızı ve kuruluşundan bugüne devletimiz ve milletimizi varlığı bekası için hayatını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet minnet ve saygıyla anıyorum. Bizler onların emanetini sonsuza kadar yaşatmak, Türkiye Cumhuriyeti'ni gelecek her gün daha güçlü kılmak ve kararlılıkla bu değerlerimize sonsuza doğru yol alma noktasındayız. Şüphesiz ki her birimiz ve gençlerimiz kendilerine emanet edilen bu değerlerin farkında ve sorumluluğunda. İşte Mehmet Akif Ersoy bu destanı kaleme alan bu güne kadar bizlere ve ebediyete kadar gelecek her kuşaklara aktaran ismin adıdır. Akif bu ruhu bu inanmışlığın ve bu adanmışlığın insanıdır. Her bir kelimesinde gönlünün, beyninin ve imanlığının buluştuğu ruhunun üflediği adete hiç bitmeyecek kahramanlığı yazan kişinin adıdır. Tacettin dergahında bu destanı yazdığı odasında gidip gezdiğiniz zaman gördüğünüz ve hissettiğiniz şeylerde tamda budur. İstiklal Marşı'mızın her kıtasını söylerken, dinlerken o günleri yaşıyoruz" dedi.

Daha sonra müzik korosunun seslendirdikleri ezgiler dinlendi. Vali Güzeloğlu, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okuyan 6 yaşındaki anasınıfı öğrencilerinden Azra Ceren Salma ve Mert Hasan Ülgen'i tebrik ederek hatıra fotoğrafı çekti. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 01:07 Kaynak: İHA

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