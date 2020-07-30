Diyarbakır'da 'İzolasyon Denetim Birimi' kuruldu - Son Dakika

Diyarbakır'da 'İzolasyon Denetim Birimi' kuruldu

Diyarbakır'da 'İzolasyon Denetim Birimi' kurulduDİYARBAKIR'da, koronavirüs teşhisi konulan hastaların, izolasyona alındıkları evlerinden çıktıklarının tespit edilmesinin ardından valilik bünyesinde 'İzolasyon Denetim Birimi' kuruldu.

Diyarbakır'da 'İzolasyon Denetim Birimi' kuruldu

DİYARBAKIR'da, koronavirüs teşhisi konulan hastaların, izolasyona alındıkları evlerinden çıktıklarının tespit edilmesinin ardından valilik bünyesinde 'İzolasyon Denetim Birimi' kuruldu. Vali Münir Karaloğlu, "Şu an en büyük riskimiz budur. Eğer biz evde olanların izolasyonunu sağlayamazsak bu hasta artışlarını engelleyemeyiz" dedi.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu başkanlığında 'Kurban Bayramı ve Covid-19 önlemleri' toplantısı yapıldı. Toplantıda alınan kararları açıklayan Vali Münir Karaloğlu, Diyarbakır'da 164 olan filyasyon ekip sayının 200'e çıkardıklarını söyledi. Diyarbakır'da tehlikenin geçmediği uyarısında bulunan Vali Karaloğlu, kontrollü sosyal hayatın önemine de değindi. Diyarbakır'da koronavirüs tedavisi gören 65 yaş üstü hastaların risk grubunda olduğunu ifade eden Vali Karaloğlu, "Tehlike geçmiş değil. Hala pandemi devam ediyor. Kontrollü sosyal yaşama devam etmemiz gerekiyor. Tedbirleri uygulamaya devam etmemiz lazım. En önemli mesele Sağlık Bakanlığı, Sağlık İl Müdürlüğü üzerinde yürüyen filyasyon ekibimiz var. Yani pozitif olan vatandaşların temaslılarını takip eden ekiplerimiz var. Diyarbakır'da şu an 164 ekibimiz il genelinde filyasyon çalışması yapıyor. Bunu bugün itibarıyla 200'e çıkarıyoruz. Bu filyasyon ekipleri, pozitif olan vatandaşların temas ettiklerini tespit ederken, bizim izolasyona aldığımız vatandaşlarımızın yaşadığı evde 65 yaş üstü yaşayan bir büyüğümüz varsa, onda semptom olup olmadığına bakmadan mutlaka numune alacak ve PCR testini yapacaklar. Şu an yatan hasta ve yoğun bakımdakilerin yaş aralığına baktığımızda en büyük riskin 65 yaş üstü vatandaşlarımızda olduğunu görüyoruz. Diyarbakır'da hayatını kaybeden vatandaşlarımıza baktığımızda yaş ortalaması 70-71 bandında olduğunu görüyoruz" dedi.

'ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE GEZİP, TOPLU TAŞIMA ARACI KULLANIYOR'

Vali Karaloğlu, Diyarbakır'da koronavirüs tedavisini evinde sürdüren hastaları izolasyona alındıklarını belirterek, bazı hastaların evinden çıkıp dolaştıklarını söyledi. Bu durumun koronavirüs vakalarında artışa neden olduğunu aktaran Vali Karaloğlu, bunu engellemek için 'İzolasyon Denetim Birimi'ni kurduklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Birçok pozitif vakamızda herhangi bir semptom olmadığı için evlerde izolasyon uyguluyoruz. Ama bu izolasyonda maalesef zaman zaman vatandaşımızın uymadığı, evde izolasyonda olması gerekirken sokağa çıktığı, alışveriş merkezine gittiği, toplu taşıma aracını kullandığı, seyahat ettiği gibi vakalarla da karşılaşıyoruz. Bunu denetlememek için hem emniyetimiz hem jandarmamız izolasyon denetim birimlerini oluşturuyoruz. Jandarma teşkilatımız kendi bölgesindeki pozitif vaka sayısını Sağlık İl Müdürlüğü'nde alacak kendi bölgelerinde hem telefonla arayarak, hem de ev ziyareti yaparak izolasyondaki vatandaşımızın gerçekten kendisini izole edip etmediğini, evinde kalıp kalmadığını takip edecek. Aynı şekilde Emniyet Müdürlüğümüz bu uygulamayı yapacak. Daha önce İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla izolasyona uymayan vatandaşlarımıza 3 bin 150 liralık bir ceza uygulamamız var. İzolasyonda olup, dışarı çıkanlara bu cezayı kesinlik uygulayacağız. Şu an en büyük riskimiz budur. Eğer biz evde olanların izolasyonunu sağlayamazsak bu hasta artışlarını engelleyemeyiz."

İÇKALE ZİYARETE KAPATILDI

Bayram tedbirleri kapsamında Sur ilçesinde bulunan Hz. Süleyman Camisi'nin de yer aldığı İçkale'nin ziyarete kapatılacağını aktaran Vali Karaloğlu, mezarlık ziyaretlerinde vatandaşlara uyarılarda bulundu. Vali Karaloğlu, "Bayram sürecinde farklı tedbirlerimiz olacak. Bölgede, arife günden bayram sürecinde sürdürülen mezarlık ziyarete geleneğimiz var. Normal bir süreçte değiliz. Pandemi devam ediyor. Ramazan bayramında hiç sokağa çıkamadık. Sokağa çıkma yasağı uygulandı. Bu bayramda sokağa çıkma kısıtlaması yok ama mezarlık ziyaret etmeden, evimizde de Kur'an okuyabiliriz. Bu bayramda, vatandaşlarımızdan mezarlık ziyaretlerini ertelemelerini istiyoruz. Ama mezarlığa gidecek vatandaşlarımız da mutlaka maskeyle gitmeli, orada birbirleriyle temas etmemeli. Bayramda İçkale'deki Hz. Süleyman Camisi ve etrafındaki sahabe kabirlerinin olduğu bölgede çok yoğun bir kalabalık oluyor. Bugün itibarıyla İçkale'yi bayram süresince ziyarete kapatıyoruz. Çünkü oradaki kalabalıkta tedbir alma şansımız çok az. O yoğunlukta bulaş riski çok yüksek. Dün Sağlık Bakanımızın da ifade ettiği bayram namazının ardından bir bayramlaşma seremonisinin olmayacak. 65 yaş üstü ve kronik hastalarımızın hem bayram namazına gitmemeleri hem de kurban kesim alanlarında uzak durmaları gerekiyor. Şu anda hem hastanede yatarak tedavi ettiğimiz hem de yoğun bakım hastalarına baktığımızda en fazla yığılmanın 60 yaş üstünde olanları görüyoruz" dedi.

KENT BAYRAMLAŞMASI İPTAL EDİLDİ

Diyarbakır Valiliği bünyesinde kente ilk kez yapılması planlanan kent bayramlaşma programının da iptal edildiğini anlatan Karaloğlu, "Daha önce ilan etmiştik. Bu yıl bir kent bayramlaşması yapacaktık. Kentin bütün tarafları, memuru, işçisiyle Ulu Camii'nin bahçesinde bayramlaşma yapacaktık. Ama dün hem Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri, hem İçişleri Bakanlığımızın uyarıları nedeniyle bunu gelecek bayramda yapmak üzere erteliyoruz. İnşallah gelecek Ramazan bayramına pandemide çıkmış olarak rahat bir şekilde ulaşırız ve Diyarbakır'daki kent bayramlaşmasını başlatacağız" diye konuştu.

Diyarbakır'da 'İzolasyon Denetim Birimi' kuruldu

Vali Karaloğlu, Koronavirüs, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.07.2020 04:04

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 'İzolasyon Denetim Birimi' kuruldu - Son Dakika
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