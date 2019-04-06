Diyarbakır'da Jandarma 437 Faili Meçhul Olayı Aydınlattı
48 dakika önce
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Parmak İzi İnceleme Timi, 2017 yılından bu yana meydana gelen 437 faili meçhul olayı aydınlattı.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı
Parmak İzi İnceleme Timi, 2017 yılından bu yana meydana gelen 437 faili meçhul olayı aydınlattı.
Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan duyuruda Diyarbakır'da Jandarma Parmak İzi İnceleme Timi'nin 2017 yılından itibaren meydana gelen faili meçhul olayları aydınlattıkları bilanço açıklandı. Açıklamada, Parmak İzi İnceleme Timi'nin, 2017 yılından itibaren meydana gelen 175'i terör olayı, toplam 437 faili meçhul olayı aydınlattıkları ve bu olaylarda yer aldıkları öğrenilen 601 şüphelinin tespit edilmesinde katkıda bulunduğu belirtildi. - DİYARBAKIR
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 05:01 Kaynak: İHA
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