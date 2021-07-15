Diyarbakır'da jandarma elektrik akımına kapılarak ölen leyleğin iki yavrusunu kurtardı - Son Dakika

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde jandarma ekiplerince elektrik tellerindeki akıma kapılarak ölen leyleğin iki yavrusu kurtarılarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Lice Jandarma Komutanlığı Üçdamlar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri Üçdamlar Mahallesi'nde bir leyleğin elektrik tellerinde akıma kapılarak öldüğünü fark etti.

Ölen leyleğin iki yavrusunu kurtararak, ilk müdahaleyi yapan ekipler daha sonra leylekleri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.