Diyarbakır'da jandarma güçleri ile çatışmaya giren 2 terörist etkisiz hale getirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından konuyla ilgili bir yorum da Bakan Nebati'den geldi

Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristlere göz açtırmamaya devam ediyor. Yurt içinde ve sınır ötesindeki başarılı operasyonlarını hız kesmeden sürdüren Türk askeri, Diyarbakır'da 2 teröristi sığınıkta etkisiz hale getirdi.

"SIĞINAKTA ÇATIŞMA ÇIKTI"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'daki bir sığınakta PKK'nın sözde Ape Musa gücü olarak bilinen teröristlerle çatışma yaşandığını söyledi.

"2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Bakan Soylu, "Diyarbakır'dan, jandarmadan bir mesaj daha geldi. Özellikle PKK'nın Ape Musa gücü olarak bildiğimiz, orada sözde o güçten 2 teröristi, bir sığınakta hem de göğüs göğse çatışmayla etkisiz hale arkadaşlarımız getirmişler. Allah onların ayaklarına taş değdirmesin. Allah onları korusun." ifadelerini kullandı.