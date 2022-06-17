Diyarbakır'da jandarma güçleri ile çatışmaya giren 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Diyarbakır'da jandarma güçleri ile çatışmaya giren 2 terörist etkisiz hale getirildi

17.06.2022 19:43

Diyarbakır'da Türk askeri ile çatışmaya giren 2 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanı Soylu, "Jandarmamız Diyarbakır'da PKK'nın Ape Musa gücü olarak bildiğimiz sözde güçten 2 teröristi, bir sığınakta göğüs göğüse çatışmayla etkisiz hale getirdi." ifadesine yer verdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristlere göz açtırmamaya devam ediyor. Yurt içinde ve sınır ötesindeki başarılı operasyonlarını hız kesmeden sürdüren Türk askeri, Diyarbakır'da 2 teröristi sığınıkta etkisiz hale getirdi.

"SIĞINAKTA ÇATIŞMA ÇIKTI"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'daki bir sığınakta PKK'nın sözde Ape Musa gücü olarak bilinen teröristlerle çatışma yaşandığını söyledi.

"2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Bakan Soylu, "Diyarbakır'dan, jandarmadan bir mesaj daha geldi. Özellikle PKK'nın Ape Musa gücü olarak bildiğimiz, orada sözde o güçten 2 teröristi, bir sığınakta hem de göğüs göğse çatışmayla etkisiz hale arkadaşlarımız getirmişler. Allah onların ayaklarına taş değdirmesin. Allah onları korusun." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Diyarbakır, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da jandarma güçleri ile çatışmaya giren 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da jandarma güçleri ile çatışmaya giren 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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