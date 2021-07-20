Diyarbakır'da jandarma, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.
Diyarbakır Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Diyarbakır- Şanlıurfa, Diyarbakır-Silvan ve Diyarbakır-Ergani kara yollarında, trafik güvenliğinin sağlanması, meydana gelebilecek kazalarının önüne geçilebilmesi ve yoğunluğu izlemek için helikopterle denetim yaptı.
Uygulamanın bayram süresince devam edeceği belirtildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da jandarma, helikopter destekli denetim yaptı - Son Dakika