Diyarbakır'da jandarma, helikopter destekli denetim yaptı - Son Dakika

Diyarbakır'da jandarma, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

Diyarbakır Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Diyarbakır- Şanlıurfa, Diyarbakır-Silvan ve Diyarbakır-Ergani kara yollarında, trafik güvenliğinin sağlanması, meydana gelebilecek kazalarının önüne geçilebilmesi ve yoğunluğu izlemek için helikopterle denetim yaptı.

Uygulamanın bayram süresince devam edeceği belirtildi.