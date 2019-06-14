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Diyarbakır'da jandarma teşkilatının 180. yıl dönümü kutlandı

2 saat önce

Diyarbakır'da jandarma teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla, İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Diyarbakır'da jandarma teşkilatının 180. yıl dönümü kutlandı, System.String[]
Diyarbakır'da jandarma teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla, İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığı'nda gerçekleştirilen törene Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Ersin Eser, 16'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Yaşar Aslanhan, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, kamu kurum müdürleri ve davetliler katıldı.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kutlama mesajları ve Jandarma Genel Komutanlığı tarihçesinin okunması sonrasında, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Bölge Jandarma Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Vali Güzeloğlu'na plaket takdim etti.

Tören, Vali Güzeloğlu ve beraberindeki İlimiz protokol üyeleri jandarma personelinin kullandığı, silah, teçhizat ve araçların sergilendiği stantları gezmesiyle sona erdi. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 06:50 Kaynak: İHA
Diyarbakır, Jandarma, Güncel
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