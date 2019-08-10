DİYARBAKIR'DA JANDARMA TRAFİK DENETİMİNİ ARTIRDI
1 saat önce
Diyarbakır'da jandarma Kurban Bayramı nedeniyle trafik denetimlerini artırdı.
Diyarbakır Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 10:49 Kaynak: DHA
'da jandarma Kurban Bayramı
nedeniyle trafik denetimlerini artırdı.
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, kentin çeşitli noktalarında trafik denetimine başladı. Yol kontrol noktalarında yapılan trafik denetimlerinde sürücü ve yolculara kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Sürücüleri seyir halindeyken cep telefonu kullanmamaları ve emniyet kemeri takmaları konusunda uyaran jandarma, kural ihlali yapan ve fazla yolcu taşıyan araçlara da ceza yazdı.
Kontroller sırasında durdurulan araçların sürücüleri ile yolcularına ayrıca Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Araçların bagajları ise dedektör köpek yardımı ile arandı.
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