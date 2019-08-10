Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da jandarma trafik denetimini artırdı
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Diyarbakır'da jandarma trafik denetimini artırdı

1 saat önce

DİYARBAKIR'da jandarma Kurban Bayramı nedeniyle trafik denetimlerini artırdı.

Diyarbakır'da jandarma trafik denetimini artırdı, System.String[]
DİYARBAKIR'da jandarma Kurban Bayramı nedeniyle trafik denetimlerini artırdı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentin çeşitli noktalarında trafik denetimine başladı. Yol kontrol noktalarında yapılan trafik denetimlerinde sürücü ve yolculara kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Sürücüleri seyir halindeyken cep telefonu kullanmamaları ve emniyet kemeri takmaları konusunda uyaran jandarma, kural ihlali yapan ve fazla yolcu taşıyan araçlara da ceza yazdı.
Kontroller sırasında durdurulan araçların sürücüleri ile yolcularına ayrıca Genel Bilgi Taraması(GBT) yapıldı. Araçların bagajları ise dedektör köpek yardımı ile arandı.


Kurban Bayramı, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 10:57 Kaynak: DHA
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