Diyarbakır'da jandarmadan 'evde kal' çağrısı - Son Dakika

Diyarbakır'da jandarmadan 'evde kal' çağrısı

DİYARBAKIR'da jandarma ekipleri, sorumluluk alanlarındaki halka 'evde kal' çağrısı yaptı. Trafik ekiplerine ait araçların üzerine ise 'Evde kal Diyarbakır, evde kal Türkiye'm, hayat eve sığar' yazıldı.

Diyarbakır Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, koronavirüs tedbirleri kapsamında kırsal bölgelerdeki sorumluluk alanlarında halka 'evde kal' çağrısı yaptı. Araçlarındaki megafonla anons geçen jandarmalar, 'Özellikle 65 yaş ve üstü büyüklerimizin dışarı çıkmamalarını sizden önemle rica ediyoruz. Biz sizin için sokaktayız, siz de hepimiz için evde kalın' dedi. Yol kontrolü yapan jandarma ekiplerinin kullandığı araçların üzerine yerleştirilen dijital levhalara da 'Evde kal Diyarbakır, evde kal Türkiye'm, hayat eve sığar' yazıldı.