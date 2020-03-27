Diyarbakır'da jandarmadan

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrol noktalarında koronavirüs (Kovit-19) salgınına karşı vatandaşların evde kalmaları için uyarıda bulunuyor.

Merkez Sur ilçesinde jandarma ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında kontrol noktasındaki aracın üzerindeki led ekrana "Evde kal Türkiyem, evde kal Diyarbakır, hayat eve sığar" yazısıyla farkındalık oluşturuyor.

İlçeye bağlı kırsal mahalleleri gezen jandarma ekipleri, araçlardan yaptıkları anonsta 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların sokağa çıkmamaları için uyarıda bulunuyor.

Ekipler, "Biz sizin için sokaktayız, siz de hepimiz için evde kalın" anonsu yapıyor.