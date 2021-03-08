Diyarbakır'da, jandarmadan kadınlara karanfil - Son Dakika

Diyarbakır'da, jandarmadan kadınlara karanfil
08.03.2021 17:18
Diyarbakır'da, jandarmadan kadınlara karanfilDİYARBAKIR'da jandarma ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği kapsamında, kırsal mahallelerde yaşayan kadınlara karanfil verdi.
Diyarbakır'da, jandarmadan kadınlara karanfil
DİYARBAKIR'da jandarma ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği kapsamında, kırsal mahallelerde yaşayan kadınlara karanfil verdi.
Diyarbakır Jandarma Komutanlığı'nca Dünya Kadın Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinlik kapsamında, Sur İlçe Jandarma Komutanlığı personelince kırsal mahallelerde yaşayan kadınlar ziyaret edilerek, karanfil dağıtıldı. Karanfilleri alan kadınlar, ekiplere teşekkür etti.
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