Diyarbakır'da, jandarmadan kadınlara karanfil - Son Dakika

Diyarbakır Jandarma Komutanlığı'nca Dünya Kadın Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinlik kapsamında, Sur İlçe Jandarma Komutanlığı personelince kırsal mahallelerde yaşayan kadınlar ziyaret edilerek, karanfil dağıtıldı. Karanfilleri alan kadınlar, ekiplere teşekkür etti.

Diyarbakır 'da, jandarmadan kadınlara karanfil

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