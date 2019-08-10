Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da jandarmadan trafik denetimi
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Diyarbakır'da jandarmadan trafik denetimi

40 dakika önce

Diyarbakır'da jandarma ekipleri Kurban Bayramı öncesi trafik denetimlerini arttırdı.

Diyarbakır'da jandarmadan trafik denetimi, System.String[]
Diyarbakır'da jandarma ekipleri Kurban Bayramı öncesi trafik denetimlerini arttırdı.
İl Jandarma ekipleri, kent girişindeki yol kontrol noktalarında, trafik kurallarına uyma bilinci yaygınlaştırılması amacıyla uygulama yaptı.
Denetimde, bayram tatili nedeniyle oluşan trafik yoğunluğunda meydana gelebilecek kazalarda emniyet kemerinin önemi, yorgun ve uykusuz araç kullanılmaması ile trafik kurallarına uyulması konusunda sürücülere bilgi verildi.
Hız kurallarına uymaları, emniyet kemeri takmaları, cep telefonu kullanmamaları ve yayalara önceliği vermeleri konusunda sürücüleri uyaran ekipler ayrıca, otobüslerde yolcuların emniyet kemerleri takıp takmadığının kontrolünü yaptı.
Asayiş ekiplerinin de eşlik ettiği uygulamada narkotik köpek "Ceviz" de araçları kontrol etti.
Kurban Bayramı, Diyarbakır, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 09:46 Kaynak: AA
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