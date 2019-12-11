Diyarbakır'da jandarmanın düzenlediği operasyonda, aralarında terör örgütü PKK'ya eleman temin... - Son Dakika
Son Dakika›Güncel›Diyarbakır'da jandarmanın düzenlediği operasyonda, aralarında terör örgütü PKK'ya eleman temin... - Son Dakika
Diyarbakır'da jandarmanın düzenlediği operasyonda, aralarında terör örgütü PKK'ya eleman temin...
6 saat önce
Diyarbakır'da jandarmanın düzenlediği operasyonda, aralarında terör örgütü PKK'ya eleman temin eden, finans desteği sunan ve teröristlere sahte kimlik düzenleyenlerin de bulunduğu 17 şüpheli yakalandı.
Diyarbakır'da jandarmanın düzenlediği operasyonda, aralarında terör örgütü PKK'ya eleman temin eden, finans desteği sunan ve teröristlere sahte kimlik düzenleyenlerin de bulunduğu 17 şüpheli yakalandı.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
11.12.2019 18:07:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakır'da jandarmanın düzenlediği operasyonda, aralarında terör örgütü PKK'ya eleman temin... - Son Dakika