Üye Girişi
Diyarbakır'da 14 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Diyarbakır'da 14 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

15.02.2022 09:51
Diyarbakır'da 14 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Diyarbakır'da uyuşturucu suçundan hakkında 14 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Diyarbakır'da uyuşturucu suçundan hakkında 14 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), çeşitli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, merkez Bağlar ilçesinde 2010 yılından itibaren "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 14 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Ç'yi düzenlediği operasyonla yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

YORUMLAR
500

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, JASAT, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 14 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:24 Kırmızı biberin tarla fiyatı ile market fiyatı arasında ki farka üretici bile tepkili!
10:18 MİT haberi sebebiyle hüküm giyen gazeteciler Murat Ağırel ve Barış Pehlivan yeniden cezaevine giriyor
10:17 CHP'li Adıgüzel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan 14 Şubat paylaşımı!
10:07 Yöneylem araştırması: Millet İttifakı %40, Cumhur İttifakı %32.4! Erdoğan'ın karşısında İmamoğlu açık ara önde!
10:04 Kızı tacizi anlattı, anne sustu! Olay ortaya çıkınca pişmanım dedi
09:59 Teknik lise maske üreterek 2 yılda 7 milyon lira ciro yaptı!
09:58 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki partisinin oy oranını açıkladı: Yeniden çıkarız diye ümit ediyorum
09:54 Ekonomik kriz ve enflasyon gençlerin umutlarını bitirdi: Yüzde 73'ü yurt dışında yaşamak istiyor
09:40 Vasiyetini açıkladıktan sonra zehirlenen Serdar Ortaç'a Arto: İlaçla birlikte alkol kullanma
09:38 Olay iddia! MOBESE krizi Süleyman Soylu ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın arasını açtı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2022 10:32:32. #1.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da 14 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement