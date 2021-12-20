Diyarbakır'da jeneratör hırsızlığı şüphelileri yakalandı - Son Dakika

DİYARBAKIR'ın Dicle ilçesinde, baz istasyonunun jeneratörünü çaldıkları tespit edilen 2 şüpheli, jandarma operasyonuyla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 13 Aralık'ta Dicle'nin Kocaalan Mahallesi'ndeki GSM şirketinin baz istasyonundan jeneratör hırsızlığıyla ilgili çalışma başlatıldı. Tespit edilen 2 şüphelinin adresine operasyon düzenlendi. A.B. ve M.Ö., yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramada da çalınan jeneratör ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ederken, jeneratör ise GSM şirketi yetkililerine teslim edildi.