Diyarbakır'da judo antrenörlük kursu - Son Dakika
Son Dakika Spor Diyarbakır'da judo antrenörlük kursu - Son Dakika Spor

Diyarbakır'da judo antrenörlük kursu

6 saat önce

Türkiye Judo Federasyonu Başkanlığı tarafından Diyarbakır'da organize edilen 2. Kademe Judo Antrenör yetiştirme kursu devam ediyor.

Diyarbakır'da judo antrenörlük kursu, System.String[]

Türkiye Judo Federasyonu Başkanlığı tarafından Diyarbakır'da organize edilen 2. Kademe Judo Antrenör yetiştirme kursu devam ediyor.


10 Ocak'ta başlayan kursa 41 antrenör yer alırken, eğitimler Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi Yüksek Okulu Öğretim görevlileri tarafından veriliyor. 25 Ocak'ta sona erecek kurs, Diyarbakır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Şehitlik Köşkler Çok Amaçlı Spor Salonunda gerçekleştiriliyor. Judo Diyarbakır İl Temsilcisi Mustafa Beyaz, 2. Kademe Judo Antrenör yetiştirme kursunun dolu dolu geçtiğini söyledi. Beyaz, eğitimlerin çok güzel bir ortamda gerçekleştiğini belirtti. Beyaz, ilk defa gerçekleşen antrenörlük kursunda yer alan katılımcılarla çok iyi diyaloglar kurduklarını kaydederek, "Ülkemizin dört bir yanından gelen kursiyerler ilimizin tarihi ve kültürel yerlerini gezip hayran kaldılar. Bu kurs kentimizin tanıtımı için bu anlamda çok değerlidir. Ayrıca 2. Kademe Antrenör yetiştirme kursunu ilimizde ve bölgemizde ilk defa yapılıyor. Bu konuda bizleri destekleyen Judo Federasyon Başkanımız Sezer Huysuz'a teşekkür ediyoruz".


"Eğitimler uygulamalı veriliyor"


Kursiyerlerin başarılı olmaları durumunda 2. Kademe Antrenör belgesine sahip olacaklarını vurgulayan Beyaz, "Belgesini almaya hak kazanan arkadaşlarımız en önemli spor kulüplerimizde görev alma imkanı yakalayacaklar. Bu kursun uygulamalı eğitmenliğini Judo Federasyonu Eğitim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz ve Eğitim Kurulu Üyesi ve Milli takım Baş Antrenörü Osman Gökcül yapmaktadır. Teorik dersler ise Dicle üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğretim üyeleri tarafından verilmektedir" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 12:15 Kaynak: İHA
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