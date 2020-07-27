Diyarbakır'da jujitsu eğitmen kursunu tamamlayanlara başarı belgesi verildi - Son Dakika

Diyarbakır'da gerçekleştirilen jujitsu eğitmen kursuna katılanlara belgeleri verildi.

Bağlar Belediyesi kapalı spor salonunda yapılan jujitsu eğitmen kursuna Batman ve Şanlıurfa'dan katılan eğitmenler başarı belgesini aldı.

Ulusal Jujitsu Federasyonu Başkanı Şevki Erdoğan, inovatif düşünce kültürünü benimsemiş, yenilikçi, girişimci çağın gereksinimlerini yakalamış, ulusal ve uluslararası her alanda rekabet edebilen, güçlü gençler yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Erdoğan, "Hedefimiz, insani ve milli değerlere sahip, düşünen, sorgulayan, üreten, karar alma süreçlerine katılan bireyler yetiştirilmesini sağlamak ve gençleri olumsuz alışkanlıklardan uzaklaştırarak sosyal, sanatsal, bilimsel, eğitim, kültürel ve sportif faaliyetleri yaşam tarzı haline dönüştürmektir." ifadelerini kullandı.

Bağlar Belediye Başkanı adına Handan Eker Taşkent ise belediye olarak gençlerin her zaman yanlarında olacaklarını bildirdi.

Diyarbakır İzol Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hasan Doğan da, bölge gençleri için maddi ve manevi her türlü desteği vereceğini belirtti.