Diyarbakır'da kaçak hafriyat dökenler uydudan tespit edilecek - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, GPS uydu takip cihazlarıyla Dicle Nehri kenarı ve bölgenin kuş cenneti olarak bilinen Hevsel Bahçelerine dökülen kaçak hafriyatın önüne geçilmesi hedefleniyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, kentin yıllardır süren kaçak hafriyat dökümü sorununu tamamen çözmek amacıyla Hafriyat Yönetim Bilgi Sistemi'ni (HYBS) uygulamasını hayata geçirdi.

Uygulama kapsamında taşıma belgesi olan araçlara GPS uydu takip cihazları ile damper sensörleri takılacak ve hafriyatların gelişigüzel yerlere dökülmesinin önüne geçilecek.

Yapılan çalışmayla Dicle Nehri kenarı ve bölgenin kuş cenneti olarak bilinen Hevsel Bahçelerine kaçak dökülen hafriyat sorunu da çözülecek.

"Şehrin hiçbir noktasına kaçak hafriyat dökümü yapılmayacak"

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanı Necim Şeyban, AA muhabirine, yıllardır kentte hafriyattan kaynaklanan atıkların Dicle Nehri kenarına veya kentin farklı yerlerine döküldüğünü söyledi.

Bunu önlemek adına belediye olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığından "Hafriyat Döküm Yetkisi" aldıklarını ve çalışmaya başladıklarını anlatan Şeyban, kentte sadece kendilerinin belirlediği alana hafriyat dökümü yapılmasına yönelik proje geliştirdiklerini belirtti.

Denetimlerinin gündüz ve gece sürdüğünü, ekiplerinin hafriyat dökülen her alanda bulunduğunu kaydeden Şeyban, şöyle konuştu:

"Yaptığımız çalışmada kentte yaklaşık 400-500 damperli araç olduğu belirlendi. Hafriyat taşıyan tüm kamyonlara uydu takip cihazı ve aynı zamanda damper sensörü takmaya yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Bunlara damper ve takip cihazı takılacak. Çalışma tamamlandıktan sonra kentte herhangi bir damper hafriyatı belirlediğimiz alternatif alanlara dökecektir. Bundan sonra şehrin hiçbir noktasına kaçak hafriyat dökümü yapılmayacak."

"Hafriyatlar yıllarca Dicle Nehri kenarına dökülmüş"

Dicle Nehri'nin kentin olmazsa olmazlarından biri olduğunu ifade eden Şeyban, kaçak hafriyat dökümü ile nehrin doğal yapısının bozulduğunu anlattı.

"Hafriyatlar yıllarca Dicle Nehri kenarına dökülmüş hatta oralarda dolgu dahi yapılmış. Oranın üzerine çeşitli kafeler ve binalar da kurulmuş. Buralara döküldüğü zaman doğal hayatı, Dicle Nehrindeki yaban hayatının hepsini bir şekilde etkiliyorsunuz." diyen Şeyban, nehir kenarlarındaki doğal ve yaban hayatını korumaya karar verdiklerini aktardı.

Kentin 50 yıllık çöp sorununu Entegre Katı Atık Yönetimi (EKAY) projesiyle, hafriyat sorununu da bu uygulama sayesinde çözeceklerini dile getiren Şeyban, bu sorunu sıfıra indirmeye kararlı olduklarını belirtti.

Hafriyat döküm sahasını açarak Dicle Nehri ve Hevsel Bahçelerinin bulunduğu bölgeleri koruduklarını anlatan Şeyban, "Kaçak hafriyat döküm cezaları çok yüksek ama yine de hafriyatta çalışan firmalar ve kamyonlar kar amacı güderek başka yerlere dolgu malzemesi olarak döküyorlardı. Tabi bu gelişigüzel yerlere döküldüğü zaman doğa ve çevre kirleniyordu." ifadelerini kullandı.

Bunun önüne geçilmesi gerektiğini vurgulayan Şeyban, çok cüzi bir miktar ödenerek hafriyatın belirledikleri alanlara döküleceğini anlattı.

"Geçenlerde Dicle Nehri kenarına gece döküm yapıyorlardı. Arkadaşlarımız bunu tespit edince hemen müdahale ettiler ve kamyonlara yasal işlem yaparak dökümünü engellediler." diyen Şeyban, cihazları taktıkları zaman bu işin yüzde 95'ini tamamlayacaklarını dile getirdi.

Şeyban, projenin hayata geçirilmesine öncülük eden Vali Münir Karaloğlu'na teşekkür etti.