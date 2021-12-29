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Diyarbakır'da kaçak içki operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Diyarbakır'da kaçak içki operasyonunda 2 kişi tutuklandı

29.12.2021 15:31

Diyarbakır'da kaçak içki operasyonunda 2 kişi tutuklandı Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak içki imalatına yapılan şafak operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diyarbakır'da kaçak içki operasyonunda 2 kişi tutuklandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak içki imalatına yapılan şafak operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 şüpheli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından ülke genelinde kaçak, sahte alkollü içki kullanımına bağlı meydana gelen ölüm olaylarının artmasının engellenmesi amacıyla Diyarbakır genelinde sahte alkollü içki üretim ve dolum yerlerine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda önceki gün şafak vakti bir evin zemin katında sahte alkollü içki imal edildiği ve şişelediği tespit edilmişti.

Bağlar ilçesi Fatih Mahallesi 107. Sokakta bulunan 3 katlı bir apartmanın zemin katında Cumhuriyet Savcısının talimatı ile yapılan operasyonda bin 185 şişe kutu alkollü içki, 355 litre alkollü içki, 90 litre etil alkol, yaklaşık 10 bin adet çeşitli ebatlarda boş alkollü içki şişesi, 286 adet alkol şişe kapağı, 15 adet alkollü şişe kapak kılıfı, 500 adet alkollü içki etiketi, bin 300 adet sahte bandrol, 2 adet 7,65 milimetre çaplı tabanca, 3 adet şarjör 15 adet 7,65 milimetre çaplı fişek ele geçirilmişti.

Olayla ilgili içki deposunda sahte alkol imalatı yaptıktan sonra kurdukları iş yerinde satan 5 kişi gözaltına alınırken, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine konulurken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler kent genelinde operasyonlarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.

Diyarbakır'da kaçak içki operasyonunda 2 kişi tutuklandı
Diyarbakır'da kaçak içki operasyonunda 2 kişi tutuklandı
Diyarbakır'da kaçak içki operasyonunda 2 kişi tutuklandı

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Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Kaçak İçki, Diyarbakır, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da kaçak içki operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da kaçak içki operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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