Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da kaçak içki satan 15 ayrı adrese eş zamanlı baskın
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Diyarbakır'da kaçak içki satan 15 ayrı adrese eş zamanlı baskın

3 saat önce

Diyarbakır Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen kaçak ve sahte alkol operasyonunda 77 şişe kaçak içki, 49 boş içki şişesi ve 327 adet cinsel içerikli ürün ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli hakkında yasal işlem yapılarak...

Diyarbakır'da kaçak içki satan 15 ayrı adrese eş zamanlı baskın, System.String[]
Diyarbakır Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen kaçak ve sahte alkol operasyonunda 77 şişe kaçak içki, 49 boş içki şişesi ve 327 adet cinsel içerikli ürün ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli hakkında yasal işlem yapılarak gözaltına alındığı bildirildi.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak ve sahte alkol operasyonu düzenledi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda eğlence mekanlarında vatandaşlara verildiği belirlenen çok sayıda sahte alkol ele geçirildi. Emniyet Genel Müdürlüğünün ülke genelinde düzenlediği kaçak alkollü içki operasyonu kapsamında Diyarbakır polisi eğlence merkezleri ile alkol satışı yapan mekanlara eş zamanlı operasyon düzenledi. Kentte 15 ayrı adrese baskın düzenleyen polis, farklı markalarda 77 adet sahte alkollü içki, 49 adet boş alkol şişesi ve 327 adet cinsel içerikli ürün ele geçirdi.

Bir eğlence merkezinde yapılan aramada ise polis, şüphelilerin kadın tuvaletinden açılan gizli bir geçit yaptıklarını ve sahte alkolleri buraya sakladıklarını tespit etti. Ele geçirilen sahte içkilerin işletme sahipleri tarafından düşük fiyattan temin edilen etil alkolleri plastik kelepçeyle etil alkol şişelerine doldurdukları, bilyeyi çıkarmadan bu işlemi yaptıkları ve alıcıları 'etil alkol' diye kandırdıkları tespit edildi.

Şubat ayında metil alkol kullanan 5 kişi ölmüştü

Polisin araştırmasında ayrıca, şüphelilerin, orijinal boş etil alkol şişelerine, şehir dışından bidonlarla temin ettikleri ve içinde metil bulunan alkolleri doldurup, piyasaya sürdükleri de ortaya çıktı. Operasyonda M.F. ve S.T. gözaltına alınırken, Diyarbakır'da Şubat ayında metil alkol kullandıkları belirlenen 5 kişi hayatını kaybetmişti. - DİYARBAKIR
Diyarbakır, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 01:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ankara'da sahte içki operasyonu: 19 gözaltı FETÖ'nün yeni yapılanmasına polis operasyonu: Tatbikat yaptıkları ortaya çıktı MSB'dan "Pençe-2 Harekatı" açıklaması: Irak'ın kuzeyinde yeni bir harekat başladı Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-2 harekatından ilk görüntüler geldi!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.7.2019 16:35:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da kaçak içki satan 15 ayrı adrese eş zamanlı baskın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]