Diyarbakır'da kaçak kurbanlık satışı ve kesimine yönelik denetim - Son Dakika
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Diyarbakır'da kaçak kurbanlık satışı ve kesimine yönelik denetim

06.07.2022 16:23
Diyarbakır'da kaçak kurbanlık satışı ve kesimine yönelik denetim

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kaçak kurbanlık besiciliği, satış ve kesiminin engellenmesine yönelik denetim yaptı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kaçak kurbanlık besiciliği, satış ve kesiminin engellenmesine yönelik denetim yaptı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, ekipler halk sağlığını korumak amacıyla kent genelinde kaçak adak kurban besiciliği, satışı ve kesimi yapan kişilere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Zabıta Daire Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü, Bağlar ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde veteriner kontrolünde yapılmayan, yerleşim alanlarında izinsiz olarak hayvan besiciliği, satışı ve kesimi yapanlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Kamusal alanı izinsiz ve ruhsatsız bir şekilde işgal ederek, çevre ve görüntü kirliliği oluşturan hayvan yemliği, çit örgü ve benzeri malzemelerin kaldırılmasını sağlayan ekipler, izinsiz şekilde ticari faaliyet yürütenler hakkında yasal işlem yaptı.

Zabıta Daire Başkanlığı, vatandaşlara da çağrıda bulunarak halk sağlığını tehdit eden, izinsiz ve steril ortamda yapılmayan hayvan besiciliği, satışı ve kesimlerinin Büyükşehir Belediyesi'ne bildirilmesini istedi.

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Kaynak: AA

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Zabıta Daire Başkanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da kaçak kurbanlık satışı ve kesimine yönelik denetim - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da kaçak kurbanlık satışı ve kesimine yönelik denetim - Son Dakika
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