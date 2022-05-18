DİYARBAKIR'DA KAÇAK SİLAH İMALATHANESİNE BASKIN: 2 GÖZALTI - Son Dakika
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DİYARBAKIR'DA KAÇAK SİLAH İMALATHANESİNE BASKIN: 2 GÖZALTI

18.05.2022 10:26

DİYARBAKIR'da, kaçak silah imal edildiği tespit edilen atölye ve av bayisine düzenlenen operasyonda 20 ruhsatsız tabanca ile seri numarası silinmiş 21 kurusıkı ele geçirildi; 2 şüpheli de gözaltına alındı.

DİYARBAKIR'da, kaçak silah imal edildiği tespit edilen atölye ve av bayisine düzenlenen operasyonda 20 ruhsatsız tabanca ile seri numarası silinmiş 21 kurusıkı ele geçirildi; 2 şüpheli de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yasa dışı silah ticareti ve imalatının önlenmesine yönelik yaklaşık 4 ay süren çalışmasında, Sur ilçesinde kaçak silah atölyesi ve av bayisinde ruhsatsız silah imal edildiği tespit edildi. Düzenlenen operasyonda 2 şüpheli, gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 20 ruhsatsız tabanca, seri numaraları silinmiş faturasız 21 kurusıkı, uzun namlulu silaha ait 10 şarjör, 132 şarjör, 1 av tüfeği, silah imalatında kullanılan pres makinesi, kaynak makinesi, mengene, matkap, torna makinesi, taşlama makinesi, fırınlama makinesi ile tabanca tamirinde ve yapımında kullanılan malzemeler ile 9 bin 435 TL ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

DİYARBAKIR'DA KAÇAK SİLAH İMALATHANESİNE BASKIN: 2 GÖZALTI
DİYARBAKIR'DA KAÇAK SİLAH İMALATHANESİNE BASKIN: 2 GÖZALTI
DİYARBAKIR'DA KAÇAK SİLAH İMALATHANESİNE BASKIN: 2 GÖZALTI
DİYARBAKIR'DA KAÇAK SİLAH İMALATHANESİNE BASKIN: 2 GÖZALTI
DİYARBAKIR'DA KAÇAK SİLAH İMALATHANESİNE BASKIN: 2 GÖZALTI
DİYARBAKIR'DA KAÇAK SİLAH İMALATHANESİNE BASKIN: 2 GÖZALTI
DİYARBAKIR'DA KAÇAK SİLAH İMALATHANESİNE BASKIN: 2 GÖZALTI
DİYARBAKIR'DA KAÇAK SİLAH İMALATHANESİNE BASKIN: 2 GÖZALTI

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: DİYARBAKIR'DA KAÇAK SİLAH İMALATHANESİNE BASKIN: 2 GÖZALTI - Son Dakika
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