DİYARBAKIR'DA KAÇAK SİLAH İMALATHANESİNE BASKIN: 2 GÖZALTI

DİYARBAKIR'da, kaçak silah imal edildiği tespit edilen atölye ve av bayisine düzenlenen operasyonda 20 ruhsatsız tabanca ile seri numarası silinmiş 21 kurusıkı ele geçirildi; 2 şüpheli de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yasa dışı silah ticareti ve imalatının önlenmesine yönelik yaklaşık 4 ay süren çalışmasında, Sur ilçesinde kaçak silah atölyesi ve av bayisinde ruhsatsız silah imal edildiği tespit edildi. Düzenlenen operasyonda 2 şüpheli, gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 20 ruhsatsız tabanca, seri numaraları silinmiş faturasız 21 kurusıkı, uzun namlulu silaha ait 10 şarjör, 132 şarjör, 1 av tüfeği, silah imalatında kullanılan pres makinesi, kaynak makinesi, mengene, matkap, torna makinesi, taşlama makinesi, fırınlama makinesi ile tabanca tamirinde ve yapımında kullanılan malzemeler ile 9 bin 435 TL ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.