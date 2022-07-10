DİYARBAKIR'DA KAÇAN BOĞA, SAKİNLEŞTİRİCİ İĞNEYLE YAKALANDI - Son Dakika
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DİYARBAKIR'DA KAÇAN BOĞA, SAKİNLEŞTİRİCİ İĞNEYLE YAKALANDI

10.07.2022 13:32

DİYARBAKIR'da, sahiplerinin elinden kaçan kurbanlık boğa, 2 saatlik kovalamacanın ardından girdiği sitenin bahçesinde, sakinleştirici iğneyle yakalandı.

DİYARBAKIR'da, sahiplerinin elinden kaçan kurbanlık boğa, 2 saatlik kovalamacanın ardından girdiği sitenin bahçesinde, sakinleştirici iğneyle yakalandı.

Bağlar ilçesinde sabah saatlerinde kurbanlık boğa alan Mehmet Kaya ile Enver Ateş, nakliyeci ile anlaşarak, yaklaşık 500 kiloluk hayvanı Yeniköy'deki kesim yerine götürdü. Boğa, kamyonetten indirildiği sırada sahiplerinin elinde kaçtı. Yaklaşık 2 saat boyunca peşinden koşulan hayvan, 10 kilometre kaçtı. Etrafa saldıran boğa, siteye girdi. Sahipleri boğayı yakalayamayınca Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'nca oluşturulan 'Hayvan Yakalama Timi' çağrıldı. Gelen ekipler, hayvanı sakinleştirici iğne vurarak yakaladı. Boğa, sahiplerine teslim edildi.Hayvanın sahiplerinden Mehmet Kaya, Sabah hayvan pazarına gidip aldık. Kesim yerine getirdiğimiz esnada, nakliyecinin yaptığı hatadan sonra hayvan elimizden kaçtı. Kaçtıktan sonra 2 saat boyunca peşinde dolaştık. Bir siteye sıkıştırdık. Belediyeden gelen arkadaşlar yardımcı oldular. Sakinleştirici iğne yaptılar. O şekilde hayvanımızı aldık dedi. (DHA)

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KAÇAN BOĞA İĞNEYLE UYUŞTURULUP, SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ KAÇAN BOĞA İĞNEYLE UYUŞTURULUP, SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ Kaçan kurbanlık boğa yaklaşık 1 saatlik mücadelenin ardından yakalandı (2) Kaçan kurbanlık boğa yaklaşık 1 saatlik mücadelenin ardından yakalandı (2)
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel DİYARBAKIR'DA KAÇAN BOĞA, SAKİNLEŞTİRİCİ İĞNEYLE YAKALANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: DİYARBAKIR'DA KAÇAN BOĞA, SAKİNLEŞTİRİCİ İĞNEYLE YAKALANDI - Son Dakika
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