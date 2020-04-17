Diyarbakır'da Kadayıfçı Sıtkı Usta'dan 750 cezaevi personeline moral için tatlı ikramı - Son Dakika

Diyarbakır'da Kadayıfçı Kadayıfçı Sıtkı Usta, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yurtlarda konaklayarak izole edilen 750 cezaevi personeline moral olması için kentin geleneksel tescilli tatlısı "kadayıf" ikramında bulundu.



Diyarbakır Muhammed Yurtoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yurdunda kalan personele, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, Başsavcı Vekili Fatih Seyfi Moroğlu, Kadayıfçı Sıtkı Usta yetkilileri ve cezaevi müdürleri tatlı ikram etti. Başsavcı Yavuz kendi elleriyle personele tatlı ikramında bulunurken, yapılan tatlı ikramı sonrası açıklamada bulundu.



"Personelimiz gerçekten büyük fedakarlık gösteriyor"



Tedbirler kapsamında 16 gündür 750 cezaevi personelini izole ettiklerini belirten Başsavcı Yavuz, "Personelimiz 3 kısım vardiya şeklinde yurtlardan cezaevlerine gelerek mesailerini sürdürüyorlar. Amacımız cezaevlerindeki hükümlü ve tutuklularla, personelin temasını en aza indirmek. Dolayısıyla sadece personelin hükümlülerle temasını sağlayan bir grup oluşturmak istedik. Onun dışındaki personeli hükümlülerle temas ettirmek istemedik. 750 kişilik grubumuz sadece hükümlülerle temaslıdır. Bunun dışında hiçbir alanda istihdam ettirmiyoruz. Cezaevinden çıktıktan sonra da konakladıkları yurtlara servislerle geliyorlar. Daha sonrada yurttan cezaevlerine gidiyorlar. Personelimiz gerçekten büyük fedakarlık gösteriyor. Evlerine gitmiyor ve ailelerinden uzaktalar. Hiçbir şekilde temas halinde bulunmuyorlar. Moral açısından önemli bir etkinlik tertip ettik" diye konuştu.



"İnşallah bu tür etkinliklerimiz devam edecek"



Kadayıfçı Sıtkı Usta İşletmecisi Ahmet Altunbay da daha önce sağlık çalışanlarına moral olması için tatlı ikram ettiklerini belirterek, "Sağlık çalışanlarımıza yönelik tatlı ikramından sonra bugün ise cezaevi personeline ikramda bulunuyoruz. Korona virüs nedeniyle ailelerinden uzak olan cezaevi personeli için başsavcımız ile bu etkinliği tertip ettik. Tatlıları cezaevi personelimize ikram ettik. İnşallah bu tür etkinliklerimiz devam edecek" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR