Diyarbakır'da kademeli normalleşmenin son kısıtlamasında da sessizlik hakim - Son Dakika

Diyarbakır'da, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Güvenlik güçleri kent genelinde denetimlerine devam etti.

Korona virüs mücadelesi kapsamında 17 Mayıs - 1 Haziran tarihlerini kapsayan 'kademeli normalleşme süreci' Türkiye'de olduğu gibi Diyarbakır'da da 28 Mayıs saat 21.00'da başladı. Kısıtlamanın ikinci gününde de muaf olanların dışında vatandaşların sokağa çıkmadığı görüldü. Güvenlik güçleri kent genelinde denetimlerine devam ederken, kısıtlamayı ihlal eden vatandaşlara ceza kesti. - DİYARBAKIR