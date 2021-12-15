DİYARBAKIR'DA KADES İLE 458 KADIN ŞİDDETTEN KURTARILDI - Son Dakika

DİYARBAKIR'da bu yılın ilk 11 ayında, İçişleri Bakanlığı'nın Kadın Destek Uygulaması (KADES) aracılığıyla ihbarda bulunan 458 kadın, şiddete uğramaktan kurtarıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın yürüttüğü proje ile hayata geçirilen KADES, Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından geçen süre içinde tanıtıldı. Kadın polislerin ağırlıklı bulunduğu çalışmada, insan sirkülasyonun en yoğun olduğu noktalar tespit edildi. Bu noktalara stantlar kuruldu. Polisin hazırladığı metinler ve İçişleri Bakanlığı'nca gönderilen görseller ile KADES'in anlatıldığı kentte, kadın polisler yaklaşık 500 bin kişiye ulaştı.

Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'nde görevli 59'u kadın toplam 127 polisin, kent genelinde hassas olarak takip ettiği KADES'e, bu yılın ilk 11 ayında 1381 kadın ihbarda bulundu. İhbarların 923'ünün tekrar veya yanlış basımdan kaynakladığı, 458'in ise gerçek olduğu bildirildi. Ekiplerin müdahalesiyle ihbarın geldiği adreslere anında ulaşıldığı ve kadınların şiddetten kurtarıldığı belirtildi.

Bu arada, KADES uygulamasının ülke genelinde 2 milyon 841 bin 439 kişi tarafından indirildiği bildirildi.