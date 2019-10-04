Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da kadın bisikletçiler hayvanların korunması için pedal çevirdiler
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Diyarbakır'da kadın bisikletçiler hayvanların korunması için pedal çevirdiler

5 dakika önce

Diyarbakır'da kadın bisikletçiler hayvanların korunması için pedal çevirdilerDİYARBAKIR - Diyarbakır'da '4 Ekim Hayvanları Koruma Günü ' etkinliği kapsamında bir araya gelen Pedaldaşlar Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü Derneği ile Mor Pedal21 Kadın Kulübü Derneği üyeleri, hayvan haklarına...

Diyarbakır'da kadın bisikletçiler hayvanların korunması için pedal çevirdiler

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da '4 Ekim Hayvanları Koruma Günü ' etkinliği kapsamında bir araya gelen Pedaldaşlar Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü Derneği ile Mor Pedal21 Kadın Kulübü Derneği üyeleri, hayvan haklarına dikkat çekmek amacıyla pedal çevirdi.

Kentin özellikle ana caddelerinde bisikletle tur atan dernek üyeleri, daha sonra ellerinde bulunan Hayvan Sevmeyen İnsan Sevemez, açıklamada bulundular. Mor Pedal 21 Kadın Kulübü Derneği Başkanı Kübra Döl, etkinliklerinin amacının '4 Ekim Hayvanları Koruma Günü', vesilesiyle hayvanları unutmadıklarını göstermek olduğunu söyledi. Yapılan açıklamanın ardından kulüp üyeleri toplu hatıra fotoğrafı çekmesi sonrası etkinlik son buldu.

Diyarbakır'da kadın bisikletçiler hayvanların korunması için pedal çevirdiler

Diyarbakır, Genel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 10:55 Kaynak: İHA
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