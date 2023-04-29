Diyarbakır'da çocuklarının gözü önünde babası annesini eşarpla boğarak öldürdü - Son Dakika
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Diyarbakır'da çocuklarının gözü önünde babası annesini eşarpla boğarak öldürdü

29.04.2023 14:31

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde Y.Ö., 2 çocuğunun yanında eşi S.Ö'yü eşarpla boğdu, kendi kuzeni M.T'yi de bıçaklayarak öldürdü. Y.Ö., çocuklarını akrabalarına bıraktıktan sonra polise teslim oldu.

Dün akşam saatlerinde Kemaliye Mahallesi 1'inci Gülbaran Caddesi'nde Y.Ö., evde 2 çocuğunu gözü önünde henüz belirlenemeyen nedenle eşi S.Ö.'yü eşarpla boğarak, kendi kuzeni M.T.'yi de bıçaklayarak öldürdü.

ÇOCUKLARINI AKRABALARINA BIRAKTI

Y.Ö., çocuklarını alıp, akrabalarına teslim ettikten sonra Ergani İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Y.Ö'nün ifadesi doğrultusunda eve giden polis ekipleri S.Ö. ve M.T.'nin cesetleriyle karşılaştı.

GÖZALTINDA

Yapılan incelemenin ardından cesetler, otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Şüpheli Y.Ö'nün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA
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Hisarcık, Ergani, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da çocuklarının gözü önünde babası annesini eşarpla boğarak öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da çocuklarının gözü önünde babası annesini eşarpla boğarak öldürdü - Son Dakika
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