Diyarbakır'da çocuklarının gözü önünde babası annesini eşarpla boğarak öldürdü

Dün akşam saatlerinde Kemaliye Mahallesi 1'inci Gülbaran Caddesi'nde Y.Ö., evde 2 çocuğunu gözü önünde henüz belirlenemeyen nedenle eşi S.Ö.'yü eşarpla boğarak, kendi kuzeni M.T.'yi de bıçaklayarak öldürdü.

ÇOCUKLARINI AKRABALARINA BIRAKTI

Y.Ö., çocuklarını alıp, akrabalarına teslim ettikten sonra Ergani İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Y.Ö'nün ifadesi doğrultusunda eve giden polis ekipleri S.Ö. ve M.T.'nin cesetleriyle karşılaştı.

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Yapılan incelemenin ardından cesetler, otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Şüpheli Y.Ö'nün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.