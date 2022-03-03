Diyarbakır'da kadının boynundaki altın kolyeyi çalan hırsızlar yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır'da kadının boynundaki altın kolyeyi çalan hırsızlar yakalandı

03.03.2022 15:38
Diyarbakır'da kadının boynundaki altın kolyeyi çalan hırsızlar yakalandı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde evine gitmekte olan bir kadının boynundaki altın kolyeyi çalan hırsızlar, Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin titizlikle yürüttüğü çalışmalar neticesinde kıskıvrak yakaladı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde evine gitmekte olan bir kadının boynundaki altın kolyeyi çalan hırsızlar, Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin titizlikle yürüttüğü çalışmalar neticesinde kıskıvrak yakaladı. Zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Bismil ilçesinin Şentepe Mahallesi'nde hırsızlar, evine gitmekte olan bir kadının boynundaki altın kolyeyi çalıp kayıplara karıştı. İhbar üzerine bölgedeki güvenlik kamera görüntülerinden faillerinin kimliklerini tespit eden Asayiş Büro ekipleri, yaptıkları kapsamlı çalışma ile kapkaç olayının failleri M.Ö. (32) ve M.B.'yi (22) çaldıkları altın kolye ile kıskıvrak yakaladı.

Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Bismil Adalet Sarayına sevk edilen şüpheliler, M.Ö. ve M.B., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da kadının boynundaki altın kolyeyi çalan hırsızlar yakalandı
Diyarbakır'da kadının boynundaki altın kolyeyi çalan hırsızlar yakalandı

YORUMLAR
500
Son dakika haber: Diyarbakır'da bir eve yapılan operasyonda cephanelik çıktı Son dakika haber: Diyarbakır'da bir eve yapılan operasyonda cephanelik çıktı Diyarbakır'da 'Uyuma' uygulamasına giden ihbar, uyuşturucu satıcısını ele verdi Diyarbakır'da 'Uyuma' uygulamasına giden ihbar, uyuşturucu satıcısını ele verdi

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro, Diyarbakır, Bismil, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da kadının boynundaki altın kolyeyi çalan hırsızlar yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
15:32 Rus polisi, Leningrad Kuşatması'ndan sağ kurtulan yaşlı protestocuyu gözaltına aldı!
15:30 Merkez Bankası'ndan dolar, euro ve altın açıklaması! Rezervler 1 hafta 867 milyon dolar azaldı
15:28 Ukrayna halkı aktif savunmada: Demirlerden "kirpi" yaparak barikatları güçlendiriyorlar!
15:24 Messi, Beckham'ın oğlunun paylaştığı fotoğraflarla rezil oldu!
15:19 Dünya devi markalar Rusya pazarından çekiliyor! IKEA ve H&M, tüm mağazalarını kapatacak
15:16 Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, teslim olan Rus askerlerin çantalarından çıkan eşyaları sosyal medyada paylaştı!
15:09 BM Mülteciler Yüksek Komiserinden Ukrayna göçü yorumu: 40 yıldır böyle hızlı kaçış görmedim
15:09 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den savaş tazminat talebi: Rusya buna mecbur kalacak!
15:04 Parti heyetini Moskova'ya yollayan Perinçek: Rusya, Erdoğan'ın tutumlarını vefalı bulmadı! Heyette Ethem Sancak da var
14:58 İkizlerinin videosunu paylaştı ve sordu: Ne anlatıyorlar size? Pelin Akil'den gülümseten davranış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 15:46:19. #1.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da kadının boynundaki altın kolyeyi çalan hırsızlar yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement