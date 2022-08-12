Diyarbakırlı kadınlar "temiz su" hedefiyle ev ev dolaşıp atık yağ topluyor - Son Dakika
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Diyarbakırlı kadınlar "temiz su" hedefiyle ev ev dolaşıp atık yağ topluyor

12.08.2022 11:33
Diyarbakırlı kadınlar "temiz su" hedefiyle ev ev dolaşıp atık yağ topluyor

Diyarbakır'da kadınlar "temiz su" hedefiyle ev ev gezerek topladıkları atık yağı geri dönüşüme kazandırıyor.

Diyarbakır'da kadınlar "temiz su" hedefiyle ev ev gezerek topladıkları atık yağı geri dönüşüme kazandırıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi"ne bir destek de Bağlar Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi'nden (ADEM) geldi.

ADEM'de düzenlenen, temiz su ve atık yağın zararları ile ilgili bilinçlendirme etkinliğine katılan kadınlar, evlerinde yemeklerde kullandıkları atık yağı lavaboya dökmek yerine biriktiriyor. 2 aylık süreçte şişelerde biriktirilen yağlar, ADEM bünyesindeki gönüllü kadınlarca ev ev gezilerek toplanıyor.

Toplanan atık yağlar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ilgili birimlerine ulaştırılıyor.

Böylece içme suyunun temiz kalması sağlanırken, atık yağlar çevreye ve canlı yaşamına zarar vermeden geri dönüşüme kazandırılıyor.

"Bu yağı suya karıştırmayarak çocuklarımıza temiz bir gelecek vereceğiz"

ADEM Koordinatörü Arzu Çetin, AA muhabirine, merkez olarak açılan 25 kursta kadınların hayatına dokunduklarını ve onlara istihdamın önünü açacak çalışmalara imza attıklarını söyledi.

Mesleki eğitim programlarının yanı sıra sosyal sorumluluk projeleri de yürüttüklerini ifade eden Çetin, "Sıfır Atık projesiyle yola çıktık. Kursiyerlerimizi bu konuda bilinçlendirdik. Kullandıkları yağları dökmemelerini, az az da olsa bir kavanozda biriktirmelerini istedik. Onlar da biriktirdi. Şimdi kapı kapı dolaşıp, bunları topluyoruz." dedi.

Çetin, kullanılmış, yanmış yağın suyu ve çevreyi kirlettiğini dile getirerek, bu bilinci taşımayanların kullandıkları yağı lavaboya döktüğünü ve bunların içme suyuna karıştığını belirterek, şöyle dedi:

"Sularımıza karıştığı zaman da zehir oluyor. Kadınlarımızı, kursiyerlerimizi bilinçlendireceğiz ki temiz su ve sağlıklı bir yaşam olsun. Bu yağı suya karıştırmayarak çocuklarımıza temiz bir su ve iyi bir gelecek vereceğiz, bu konuda insanlarımızı bilinçlendireceğiz."

Çetin, atık yağ toplama çağrısını 2 ay önce yaptıklarını dile getirerek, iki ayda 10 litreye yakın atık yağ topladıklarını, bunun tonlarca suyun temiz kalması anlamını taşıdığını, bu çalışmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Atık yağı biriktiriyorlar

"Temiz su" seferberliğine destek sunan kadınlardan Ayşe Barlas, atık yağları toplayıp, geri dönüşüme kazandırdıklarını ifade ederek, bunun suyun temiz kalması için gelecek için çok güzel bir proje olduğunu belirtti.

Gülbahar Adıyaman da çalışma kapsamında artık atık yağları dökmediklerini, biriktirdiklerini ve Bağlar Aile Destek Merkezi'ne teslim ettiklerini söyledi.

Şirin Ata ise kızartmalardan sonra kalan yağı bir şişede topladığını, suya zarar vermediğini anlatarak, ekiplerin evine kadar gelerek bu yağı teslim aldığını anlattı.

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Kaynak: AA

Diyarbakır, Bağlar, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakırlı kadınlar 'temiz su' hedefiyle ev ev dolaşıp atık yağ topluyor - Son Dakika

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