Diyarbakır'da kadınlar zumba ve halayla zayıflıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır'da kadınlar zumba ve halayla zayıflıyor - Son Dakika

Diyarbakır'da kadınlar zumba ve halayla zayıflıyor

6 saat önce

Diyarbakır'da kilolarından kurtulmak isteyen kadınlar, ücretsiz düzenlenen kursta zumba yapıp, halay çekerek hem eğleniyor hem de kilo veriyor.

Diyarbakır'da kadınlar zumba ve halayla zayıflıyor, System.String[]

Diyarbakır'da kilolarından kurtulmak isteyen kadınlar, ücretsiz düzenlenen kursta zumba yapıp, halay çekerek hem eğleniyor hem de kilo veriyor.

Zengin mutfağıyla dikkati çeken Diyarbakır'da kadınların bol yiyecek çeşidiyle düzenlediği günler adeta lezzet şölenine dönüşüyor. Afiyetle yenilen menülerle alınan kilolardan kurtulmak isteyen kadınların imdadına Bağlar Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi yetişti.

Hafta içi her gün, düzenlenen ücretsiz zumba kursuna katılan 50 kadın, kilo vermenin yanı sıra çekilen halay ve oynanan çifte telliyle eğlenceyi zirveye çıkarıyor. Her yaştan kadının katıldığı etkinliğe bazı kadınlar kucağında çocuğuyla geliyor.

ADEM Koordinatörü Arzu Çetin AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayatın her alanında kadınların yanında olduklarını söyledi.

Kimi kursları kadınların ekonomik hayata katılımlarını arttırmak için açtıklarını kimilerini ise gelen talep üzerine oluşturduklarını belirten Çetin, "Bayanlarımız geldi. 'Biz günlerden vazgeçemiyoruz. Hem yemek yiyip hem de kilo vermek istiyoruz.' dediler. Biz de o zaman hem günlere gitsinler hem de zumba ile kilo versinler diye kursu açtık." dedi.

En fazla kalori yakılan spor etkinliklerinden birinin de zumba olduğunu belirten Çetin, "Bağlar ilçemizde genelde dezavantajlı kadınlarımız mevcut. Fazla etkinlik şansları yok. ADEM olarak kadınlarımızın hayatına ufakta olsa dokuna bildiysek ne mutlu bize." ifadesini kullandı.

Zumbayı danslara uyarlayabiliyoruz

Zumba eğitmeni Melisa Özer ise son zamanlarda zumbaya yoğun bir talep olduğunu aktararak, "Fitness salonlarına gitmekten sıkılan bayanlar daha eğlenceli aktiviteler arıyor. Bu nedenle zumba tercih edilen bir spor dalı. Daha eğlenceli bir hale getirip, kendi yöremize ait şeylerde katıyoruz." diye konuştu.

Kadınların spor ve dans salonlarından hizmet almak istedikleri zaman en az 200 ile 400 lira arasında bir ücret ödemeleri gerektiğini fakat ADEM sayesine bu hizmete ücretsiz ulaştıklarını belirten Özer, "Zumba bir dans türü değildir. Latin adımlarıyla yapılan fitnessin bir alt dalıdır. Salsa, halay gibi danslara uyarlayabiliyoruz." dedi.

"Koşarak geliyoruz"

Zumba dersleri sayesinde formda kaldıklarını vurgulayan Merve Şaki, "Yöre insanı hem yemek yemeyi çok seviyor hem de formda kalmak istiyor. Bu bizim için çok güzel bir imkan. Bundan sonuna kadar yararlanacağız. Zumba yapıyoruz ve halay çekmekten de geri durmuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Günlerde, ev gezmelerinde yeyip, içip, eğlendiklerini, hareketsiz bir yaşam sürdükleri için de kilo aldıklarını aktaran Sultan Sena, "Etkinliği duyar duymaz koşarak geldik. Aldığımız kilolardan da eğlenerek kurtuluyoruz. Halay çektikten sonra da gönül rahatlığıyla evimize gidiyoruz." diye konuştu.

"Eğlence sınırsız"

Bir süre öncede sigarayı bıraktığı için hızlı bir şekilde kilo almaya başladığını dile getiren Melike Zengin ise şunları söyledi:

"Şaka gibi ama çok kısa sürede 10 kilo aldım. Şimdi hem eğleniyoruz hem sporumuzu yapıyoruz. Artık kilo almıyorum. Yemek yemeyi seviyorum. Daha önceden zumbayı bilmiyorduk. Televizyondan öğrendiğimiz kadardı. Bunu bize Bağlar Kaymakamlığı ADEM sağladı. İyi ki yanımızdalar. Hem yemeğimizi yiyoruz, hem halayımızı çekiyoruz, hem sporumuzu yapıyoruz. Hepsi bir arada ve eğlence sınırsız."

Kilo Vermek, Diyarbakır, Bağlar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 11:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

6 aylık hamile Alex Morgan'ın yaptığı antrenman sosyal medyanın gündemine oturdu
Belediyede şoför olan Niler Albayrak: Bir dönem cinsel ilişki işçiliği yaptım Kütahya'da vahşet! Evde bıçaklanmış kadın cesedi ile yakılmış erkek cesedi bulundu Tunceli'de kayıp üniversite öğrencisi aranıyor

Son Dakika Haberleri
17:56 Yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu - Son Dakika
17:55 Antalya'da şiddetli yağış, fırtına ve hortum, tarım alanlarını vurdu (5) - Son Dakika
17:55 TÜBİTAK Başkanı Mandal, Tokat'ta öğrencilere kitap dağıttı (2) - Son Dakika
17:51 Tosya'da yoğun kar yağışı başladı - Son Dakika
17:50 Başkan Yüce, "Sakarya'nın ulaşımı Türkiye'de örnek model olacak" - Son Dakika
17:48 Meteoroloji 10 il için için kuvvetli yağış uyarısı yaptı - Son Dakika
15:58 Otobüste 4 kilo esrarla yakalanan kadın adliyeye götürülürken güldü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2020 18:02:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakır'da kadınlar zumba ve halayla zayıflıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]