Diyarbakır'da kadınlara özel lokal ve spor merkezi hizmete sunuldu - Son Dakika
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Diyarbakır'da kadınlara özel lokal ve spor merkezi hizmete sunuldu

26.04.2022 11:42
Diyarbakır'da kadınlara özel lokal ve spor merkezi hizmete sunuldu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bismil ilçesinde kırsalda yaşayan kadınlar için lokal ve spor merkezini hizmete açtı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bismil ilçesinde kırsalda yaşayan kadınlar için lokal ve spor merkezini hizmete açtı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kadın istihdamına destek olmanın yanı sıra sosyal yaşam alanlarıyla kadınların sosyal aktivitelerde yer alması sağlanıyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı lokal, özellikle kırsal mahallelerden ilçe merkezine gelen ve dönmek için servis saatlerini bekleyen kadınların dinlenmesi üzerine tasarlandı.

Kadınlar, lokalde kitap okuyabilecekleri, spor yapabilecekleri, çocuklarını bırakabilecekleri, okuma yazma öğrenebilecekleri hizmetlerden ücretsiz faydalanacak.

Lokalden faydalanacak anneler için kreş hizmeti, engelli çocuğu olan ebeveynler içinde özel eğitim sağlanacak.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Ayşe Yıldırım, Bismil Kadın Lokali'ni ziyaret ederek kadınlarla bir araya geldi. Yıldırım, lokalin nasıl hizmet vereceğini kadınlara anlattı.

Yıldırım, kadınların oturup sohbet edebileceği, çay içebileceği, sosyalleşebileceği bir alan oluşturduklarını söyledi.

İlçe merkezine özellikle kırsaldan gelen ve dinlenme sorunu yaşayan kadınları baz aldıklarını belirten Yıldırım, kadınların ücretsiz spor yapacağı salon ve kurslar açacaklarını ifade etti.

Yıldırım, lokalde ağırlayacakları kadınlara ikramlarda da bulunacaklarını sözlerine ekledi.

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır, Hisarcık, Bismil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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