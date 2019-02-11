Diyarbakır'da Kadınlara Yönelik "Cenaze Hizmetleri Kursu"

Diyarbakır
'da "Cenaze Hizmetleri Kursu"na katılan kadınlar cenaze işlemleri konularında bilgi ediniyor.
Talep üzerine Diyarbakır'ın merkez Yenişehir
Halk Eğitim Merkezi (HEM) ve Yenişehir İlçe Müftülüğü iş birliği ile açılan kursta 24 kadına, ölen kişinin yıkanması, kefenlenmesi, defin işlemleriyle ilgili cansız manken üzerinde eğitim veriliyor.
Kadınlara yönelik düzenlenen, 4 hafta sürecek, Müftülük
personeli ile vatandaşların katılım gösterdiği kursun amacı cenaze işlemlerinin dini şartlara uygun yapılmasını sağlamak.
İlgi gören kursun erkeklere yönelik de düzenlenmesi planlanıyor.
"Vatandaşlarımıza son hizmetin en iyi şekilde yapılmasını istiyoruz"
Yenişehir HEM Müdürü Nuray Hurata, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cenaze Hizmetleri Kursunu ihtiyaç ve vatandaşların talebi üzerine açtıklarını söyledi.
İlçe Müftülüğü iş birliğiyle açılan kursun kent merkezinde ilk olduğuna işaret eden Hurata, kursun kadın cenaze hizmetlerine yönelik olduğunu, ilerleyen süreçte erkek cenaze hizmetleri kursunu da açmayı planladıklarını belirtti.
Hurata, bu konuda doğru bilinen yanlışların olduğuna dikkati çekerek, cenaze hizmetlerinde bulunan vatandaşların da bu konuda yanlışları devam ettirmemesini istediklerini aktardı.
"Son hizmet, son yolculama"
Cenaze işlemlerinin en iyi şekilde, dini kurallara göre yapılmasını istediklerini ifade eden Hurata, "Bu dünyadan göçüp giden vatandaşlarımıza son hizmetin en iyi şekilde yapılmasını sağlamak istiyoruz." dedi.
Hurata, "Son hizmet, son yolculama. Kurum olarak böyle bir kursu açtığımız ve vatandaşlarımızın hizmetine sunduğumuz için memnunuz. Katılım fazla. Bu konudaki yanlışları da gidermeye çalışıyoruz." diye konuştu.
Bir sonraki kurs için kayıt başladı Kuran
kursu öğreticisi Semra Çiftçi, cenaze hizmetlerini öğretmek amacıyla bu kursun düzenlendiğini vurgulayarak, 4 haftalık kursta kursiyerlerin haftanın 2 günü eğitim gördüğünü aktardı.
Cenaze hizmetlerini herkesin doğru bir şekilde yerine getirmesini sağlamak istediklerini dile getiren Çiftçi, "Kursiyerlere ölen kişiye ne tür hizmetler verileceğini, ölen kişiyi yıkama, kefenleme ve defin işlemlerini gösteriyoruz. Bundan sonraki kurs için de kayıt aldık. Kurs sürecek. Kursa ilgi yoğun. Vatandaşlarımız manevi destek ve hizmet açısından bu eğitimi almak istiyor." şeklinde konuştu.
"Her insanın bilmesi gereken önemli bir konu"
Kursiyerlerden Remziye Fidan, kursta daha önce bilmediği birçok şeyi öğrendiğini söyledi.
"Hem maneviyat hem de farz-ı kifaye bakımından görevimizi öğrenmek için kursa başladım. Vefat eden yakınlarımız için yapmamız gereken görevlerimizi öğreniyoruz." diyen Fidan, kursun çok verimli geçtiğini kaydetti.
Vesile Polat da kursta ölüm anında ve ölümden sonra neler yapılması gerektiğine ilişkin bilgiler verildiğini dile getirerek, bunların her insanın bilmesi gereken konular olduğunu belirtti.