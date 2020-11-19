Diyarbakır'da kadınlara yönelik kafeterya açıldı - Son Dakika

Diyarbakır'da kadınlara yönelik kafeterya açıldı

19.11.2020 10:41

Diyarbakır'da kadınlara yönelik kafeterya açıldı Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci'nin çalışmalarıyla Rabia-tül Adeviyye Kadın Kültür ve Sanat Merkezinde kadınların ücretsiz yaralanacağı kafeteryanın açılışı gerçekleştirildi.

Diyarbakır'da kadınlara yönelik kafeterya açıldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci'nin çalışmalarıyla Rabia-tül Adeviyye Kadın Kültür ve Sanat Merkezinde kadınların ücretsiz yaralanacağı kafeteryanın açılışı gerçekleştirildi.

Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesinde bulunan Rabia-tül Adeviyye Kadın Kültür ve Sanat Merkezinde başta kadınlara ve çocuklara yönelik birçok alanda sanatsal faaliyetler yürütülüyor. Son olarak Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Beşikci'nin talimatıyla kadınlara ücretsiz hizmet verecek kafeteryanın açılışı gerçekleşti. Açılışta konuşan Kaymakam Murat Beşikci, Yenişehir İlçe Belediyesi olarak göreve ilk geldikleri andan itibaren sosyal belediyecilik anlamında ilk önceliklerini kadınlara, engellilere, yaşlılara ve gençlere verdiklerini söyledi. Bu kapsamda dört farklı konseptle mekanlar oluşturma çabasına girdiklerini belirten Kaymakam Beşikci, "Bugün de hanımlarımız için oluşturduğumuz Diyarbakır'ın ilk hanım evi, millet kıraathanesini de pandemi kuralları çerçevesinde faaliyetlerine başlanmış bulunuyoruz. İnşallah burada Aile Destek Merkezlerimiz kapsamında devam eden kurslardan faydalanan kadınlarımız hem de bu muhitte yaşayan, hayatını devam ettiren Yenişehirli, Diyarbakırlı kadınlarımız buradaki hanım evi millet kıraathanemizde bu süreçten sonra faydalanacaklar. Buradaki temel amacımızda hanımlarımızın nezih bir ortamda sosyal ve kültürel etkinliklerini yerine getirip, bir araya gelebilmeleri. Pandemi kurallarını da dikkatte alarak buradaki ekonomik çıktısı olan noktaya getirmek amacındayız. Şu an Yenişehir İlçe Belediyemizin içecek ihtiyaçlarını, pasta, börek gibi ikramlık ihtiyaçlarını, diğer sosyal tesislerimizde vatandaşlarımıza ikram ettiğimiz pastamızdan böreğimize, çayımızdan kahvemize bütün malzemelerimizi burada vakit geçiren hanımlarımızın emeği sonucu ortaya çıkan ürünlerden değerlendireceğiz" dedi.

Kültür Merkezine gelen kadınlardan Saadet Yazkoç, Kültür Merkezinde kursiyer olduğunu, burada olmaktan dolayı çok memnun olduğunu ifade etti. Kafeteryanın açılmasının kendileri için çok iyi olduğunu aktaran Yazkoç, "Şehitlik semtinde böyle bir yer yoktu. Bütün kadınlar evde asosyal oturuyorduk. Ama burası açıldıktan sonra bütün hanımlar sosyalleşti. Burada arkadaş tanıdık, çevre yaptık. Bilgi edindik. Bir şeyler öğrendik, ev ekonomisine katkıda bulunmayı öğrendik" diye konuştu.

Diyarbakır'da kadınlara yönelik kafeterya açıldı
Diyarbakır'da kadınlara yönelik kafeterya açıldı
Diyarbakır'da kadınlara yönelik kafeterya açıldı
Diyarbakır'da kadınlara yönelik kafeterya açıldı

Murat BEŞİKCİ, Diyarbakır, Yenişehir, Kadın, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Diyarbakır'da kadınlara yönelik kafeterya açıldı - Son Dakika


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