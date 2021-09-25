Üye Girişi
Diyarbakır'da "Kadrajımdan Çocuk" konulu kısa film yarışması düzenlenecek - Son Dakika

Diyarbakır'da "Kadrajımdan Çocuk" konulu kısa film yarışması düzenlenecek

25.09.2021 18:33
Diyarbakır'da

Doğu Pediatri Derneğince "Kadrajımdan Çocuk" konulu 1. kısa film yarışması gerçekleştirilecek.

Doğu Pediatri Derneğince "Kadrajımdan Çocuk" konulu 1. kısa film yarışması gerçekleştirilecek.

Doğu Pediatri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Asena, Diyarbakır Sinema Ofisi koordinatörlüğünde yapılacak yarışmanın birçok tarafıyla ilkleri barındırdığını söyledi.

Bölgede ilk defa bu denli bir çocuk kongresi düzenleneceğini belirten Asena, şunları kaydetti:

"18-21 Kasım arasında gerçekleşen Doğu Pediatri Kongresi vesilesiyle Diyarbakır, alanında yetkin yüzlerce akademisyen ve uzman hekimlerimize ev sahipliği yapacak. Şehrimizin ulusal ve uluslararası tanıtımına katkıda bulunacak. Davetliler Diyarbakır'ın tarihi ve kültürel yerlerini gezme fırsatı bulacak. Çocuk sağlığında gelinen son durumun ve dünyadaki gelişmeler ilimizde tartışılacak. Kısa film yarışmasıyla ulusal ve uluslararası yüzlerce tematik filmle çocuklarımızın sağlığı, gelişimi, psikolojisiyle ilgili farkındalık yaratacak."

Yönetmen ve yapımcı Feyzi Baran da çocuklara daha yaşanılabilir bir dünya bırakmayı hedeflediklerini aktararak, "Çocukların nadir hastalıkları gibi birçok hastalık süreci geçirirken toplumumuzu bu hassas kalplere karşı daha duyarlı olmalarını sağlamak adına sinemanın büyülü ve etkileyici tarafını kullanmak istiyoruz." diye konuştu.

türkiye milli pediatri derneği, Öğretim Üyesi, Diyarbakır, Kısa Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 'Kadrajımdan Çocuk' konulu kısa film yarışması düzenlenecek - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 18:11 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Barınamıyoruz" eylemlerine tepki: Hayatınız yalan Sakatlıklarla boğuşan Beşiktaş kabusu yaşıyor! Francisco Montero koronavirüse yakalandı 17:52 Sakatlıklarla boğuşan Beşiktaş kabusu yaşıyor! Francisco Montero koronavirüse yakalandı Takım arkadaşından, Burak Yılmaz için olay benzetme: O bir katil 17:15 Takım arkadaşından, Burak Yılmaz için olay benzetme: O bir katil
Odada çocukla baş başaydı! Kahraman kedi, tek hamlesiyle bebeği ölümden kurtardı 16:43 Odada çocukla baş başaydı! Kahraman kedi, tek hamlesiyle bebeği ölümden kurtardı Canlı canlı gömülen bebek olayının altından yasak aşk çıktı: Bebekten kurtulmak için annemle bu planı yaptık 16:18 Canlı canlı gömülen bebek olayının altından yasak aşk çıktı: Bebekten kurtulmak için annemle bu planı yaptık Aracına binerken yaşadığı kaza sonucu eli kapıya sıkışan beyin cerrahının parmakları koptu 15:57 Aracına binerken yaşadığı kaza sonucu eli kapıya sıkışan beyin cerrahının parmakları koptu
10 gün önce evlenen doktor çiftin 4 bilezik için yaptığı kavgada kan aktı: 4 yaralı 15:47 10 gün önce evlenen doktor çiftin 4 bilezik için yaptığı kavgada kan aktı: 4 yaralı Halka açık idamlara başlayan Taliban, 4 kişiyi vince asarak katletti 14:49 Halka açık idamlara başlayan Taliban, 4 kişiyi vince asarak katletti

Son Dakika Haberleri
16:09 Manisa'da kavga ettikleri şahıslara beddua edip lanet okuyan din görevlisiyle müezzin açığa alındı
15:47 Sınırları zorlayan Aynur Aydın, "Aşk" mesajlı iç çamaşırıyla poz verdi
15:47 Yiğido evinde ilk kez güldü! Sivasspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü 4-0 yendi
15:46 Ryan Babel'in şarkısını beğenmeyenlerin sayısı, beğenenleri ikiye katladı
15:32 Son dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: TEKNOFEST'i dost ve müttefik ülkelerde de düzenleyeceğiz
15:08 Mezarlıkta toprağa gömülü olarak bulunan bebeğin, annesi ve anneannesi tarafından bırakıldığı öne sürüldü
14:48 Halka açık idamlara başlayan Taliban, 4 kişiyi vince asarak katletti
14:47 Alanya mağlubiyetiyle çıldıran Muslera, rakip futbolculara saldırdı! O anlar kameralarda
14:46 ABD'li televizyon kanalı Erdoğan'ın açıklamalarından rahatsız oldu: Bize rağmen meydan okuyor
14:33 3 burger için 3 bin 600 TL hesap alıyor! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki topladı
Zorlu deplasman öncesi Fenerbahçe'de deprem! Serdar Aziz de Hatay'a götürülmedi Zorlu deplasman öncesi Fenerbahçe'de deprem! Serdar Aziz de Hatay'a götürülmedi         
18:34
Bakan Koca aşı dozunda dünya sıralamasını paylaştı! Almanya'yı geçen Türkiye 7'nci sırada Bakan Koca aşı dozunda dünya sıralamasını paylaştı! Almanya'yı geçen Türkiye 7'nci sırada         
17:55
TEKNOFEST'e damga vuran anlar! Selçuk Bayraktar'ın TEKNOFEST'e damga vuran anlar! Selçuk Bayraktar'ın "Maskeleri çıkaralım" ricasını Bakan Koca yerine getirmedi         
17:41
Doğan ve Şahin model araçlar uçuşta! 60 bin TL'den satıyorlar Doğan ve Şahin model araçlar uçuşta! 60 bin TL'den satıyorlar         
16:45
Arnavutluk'ta Faruk Fatih Özer'e yardım eden kişi Federasyon Başkanı'nın yeğeni çıktı! Tutukluluk hali ev hapsine çevrildi Arnavutluk'ta Faruk Fatih Özer'e yardım eden kişi Federasyon Başkanı'nın yeğeni çıktı! Tutukluluk hali ev hapsine çevrildi         
16:23
Cinsel ilişki sırasında balkondan düşen kadın, son model arabayı pert etti Cinsel ilişki sırasında balkondan düşen kadın, son model arabayı pert etti         
16:07
Sınırları zorlayan Aynur Aydın, Sınırları zorlayan Aynur Aydın, "Aşk" mesajlı iç çamaşırıyla poz verdi         
15:48
Böyle kaza görülmedi! Otomobilin çarptığı kızını gören anne baygınlık geçirdi Böyle kaza görülmedi! Otomobilin çarptığı kızını gören anne baygınlık geçirdi         
15:17
ABD'li televizyon kanalı Erdoğan'ın açıklamalarından rahatsız oldu: Bize rağmen meydan okuyor ABD'li televizyon kanalı Erdoğan'ın açıklamalarından rahatsız oldu: Bize rağmen meydan okuyor         
14:47
3 burger için 3 bin 600 TL hesap alıyor! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki topladı 3 burger için 3 bin 600 TL hesap alıyor! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki topladı         
14:34
Çocuklarının babası Serdar Oral'ın ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal, aylar sonra ilk kez oğluyla görüntüledi Çocuklarının babası Serdar Oral'ın ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal, aylar sonra ilk kez oğluyla görüntüledi         
14:24
TEKNOFEST montu giyen Aziz Sancar'ı üzen bayrak detayı! Gerçeği öğrenince mutlu oldu TEKNOFEST montu giyen Aziz Sancar'ı üzen bayrak detayı! Gerçeği öğrenince mutlu oldu         
12:44
Yıllar önce başörtüsünü çıkaran Burcu Çetinkaya'nın peruklu hali takipçilerinin beğenisini topladı Yıllar önce başörtüsünü çıkaran Burcu Çetinkaya'nın peruklu hali takipçilerinin beğenisini topladı         
10:50
Dehşete düşüren olay! Ameliyat sırasında yanlışlıkla toplardamarını kestiği kadına böbreğini bağışlayıp intihar etti Dehşete düşüren olay! Ameliyat sırasında yanlışlıkla toplardamarını kestiği kadına böbreğini bağışlayıp intihar etti         
10:09
Ruhsatsız Ruhsatsız "erotik shop" Bolu'yu karışıklık yarattı! Öğlen asılan tabelayı akşam kaldırdılar         
09:54
Dilek canlı yayında anlattı, tüm Türkiye gözyaşlarına boğuldu: Ailem beni sattıktan sonra izliyor Dilek canlı yayında anlattı, tüm Türkiye gözyaşlarına boğuldu: Ailem beni sattıktan sonra izliyor         
09:00
Arkadaşlarını etkilemek için ağzına yılan sokan adam feci şekilde hayatını kaybetti Arkadaşlarını etkilemek için ağzına yılan sokan adam feci şekilde hayatını kaybetti         
21:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2021 19:03:05. #1.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da "Kadrajımdan Çocuk" konulu kısa film yarışması düzenlenecek - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement