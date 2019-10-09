Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da kağıt toplayan çocuğun darbedilmesine gözaltı
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Diyarbakır'da kağıt toplayan çocuğun darbedilmesine gözaltı

2 saat önce

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde kağıt toplayan çocuğa tokat attığı gerekçesiyle yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'da kağıt toplayan çocuğun darbedilmesine gözaltı, System.String[]

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde kağıt toplayan çocuğa tokat attığı gerekçesiyle yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından, Diyarbakır'da kağıt toplayan çocuğa bir kişi tarafından tokat atılmasına ilişkin paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlatıldığı bildirildi.

Bu kapsamda şüphelinin 39 yaşındaki F.C. olduğunun tespit edildiği ifade edilen açıklamada, şüphelinin yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, gözaltına alınan F.C'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, İl Emniyet Müdürlüğünce şiddetin her türlüsü ile mücadelenin aralıksız devam edeceği kaydedildi.

Diyarbakır, Yenişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 12:50 Kaynak: AA
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