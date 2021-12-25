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Diyarbakır'da kahreden olay! Öğretmeninden izin alarak sınıftan çıkan genç kız, okula getirdiği silahla intihar etti - Son Dakika

Diyarbakır'da kahreden olay! Öğretmeninden izin alarak sınıftan çıkan genç kız, okula getirdiği silahla intihar etti

25.12.2021 01:15

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 16 yaşındaki lise öğrencisi, tuvalete gideceğini söyleyerek sınıftan çıktı. Genç kız, daha sonra sınıf kapısının önünde, okula götürdüğü silahla intihar etti. Sese çıkanlar genç kızı kanlar içinde yerde bulurken arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.

Bismil Fatih Anadolu Lisesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, ders saatinde hocasından lavaboya gideceğini söyleyerek sınıftan çıkan 11. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Reyhan D, sınıftan çıktıktan 5 dakika sonra sınıfın kapısının önünde koridorda çantasında taşıdığı silahı başına dayayarak intihar etti.

SESE ÇIKANLAR GENÇ KIZI KANLAR İÇİNDE BULDU

Silah sesiyle sınıfta çıkan öğrenci ve hocası genç kızı kanlar içinde yerde buldu. Okul idaresi, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Genç kız, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kız kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SİLAH BAŞKA BİR İSME AİT ÇIKTI

Olaydan dolayı öğrenciler eve gönderilirken, olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik şeridini oluşturarak incelemede bulundu. Okulda silahla intihar eden genç kız arkadaşlarına kendini öldüreceğini söylediğini ancak arkadaşları bunu ciddiye almadıklarını öğrenilirken, silah Cevdet Altındağ adına ruhsatlı olduğu öğrenildi.

ARKADAŞLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Olayla ilgili savcılık soruşturma başlattı. İfadeleri alınan genç kızın arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı.

Diyarbakır'da kahreden olay! Öğretmeninden izin alarak sınıftan çıkan genç kız, okula getirdiği silahla intihar etti
Diyarbakır'da kahreden olay! Öğretmeninden izin alarak sınıftan çıkan genç kız, okula getirdiği silahla intihar etti
Diyarbakır'da kahreden olay! Öğretmeninden izin alarak sınıftan çıkan genç kız, okula getirdiği silahla intihar etti
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Anadolu Lisesi, İntihar, Fatih, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da kahreden olay! Öğretmeninden izin alarak sınıftan çıkan genç kız, okula getirdiği silahla intihar etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da kahreden olay! Öğretmeninden izin alarak sınıftan çıkan genç kız, okula getirdiği silahla intihar etti - Son Dakika
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