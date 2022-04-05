Diyarbakır'da kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda 1'i ağır 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda 1'i ağır 3 kişi yaralandı

05.04.2022 20:31
Diyarbakır'da kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda 1'i ağır 3 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mahabad Bulvarı'ndaki bir kahvehaneye, otomobilden inen kişilerce henüz bilinmeyen nedenle silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırganlar aynı otomobille olay yerinden kaçtı. Bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Saldırıda yaralanan 1'i ağır 3 kişi, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekiplerince olay yerinde inceleme yapıldı, saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Diyarbakır, Mahabad, Saldırı, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda 1'i ağır 3 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda 1'i ağır 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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