Diyarbakır'da kalp kasında kalınlaşma bulunan iki hasta "septal ablasyon" yöntemiyle sağlığına kavuştu - Son Dakika

Diyarbakır'a kalp kasında kalınlaşma şikayeti ile Ankara ve Sivas'tan gelen iki hasta, Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesinde açık ameliyata gerek kalmadan uygulanan "septal ablasyon" yöntemiyle sağlığına kavuştu.

Sivas'ta yaşayan ve kalbindeki ağrıdan dolayı Ankara'da başvurduğu bir hastanede yapılan tetkiklerde kalp kası kalınlaşması teşhisi konulan 63 yaşındaki Bedriye Sarıarmağan, bir süre ilaç tedavisi gördü.

Zamanla nefes almada ve yürümede sıkıntı çeken Sarıarmağan, durumunun kötüleşmesi nedeniyle öneri üzerine Diyarbakır'da DÜ Tıp Fakültesi Hastanesine başvurdu.

Burada doktorların 40 dakika süren başarılı operasyonu sayesinde sağlığına kavuşan Sarıarmağan, taburcu edildi.

Ankara'dan gelen Mehmet Selim Hartavi de yaklaşık 10 sene önce kalbindeki ağrılar nedeniyle gittiği hastanede yapılan tetkikler sonucu ilaç tedavisi gördü.

Şikayetlerinin geçmemesi üzerine DÜ Hastanesi Tıp Fakültesine başvuran Hartavi de "septal ablasyon" yöntemiyle tedavi edildi.

DÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akdağ, AA muhabirine, hastanelerinde hem bölgeden hem de ülkenin farklı illerinden gelen hastalara çok başarılı cerrahi operasyonlar gerçekleştirildiğini belirterek, bölgede bir merkez olma yolunda önemli adımlar atmaya devam edeceklerini söyledi.

Akdağ, bu başarılı operasyonları gerçekleştiren doktorlar ve sağlık personelini kutladığını ifade etti.

"Hastalarımızın genel durumu gayet iyi"

Hastaların ameliyatını gerçekleştiren DÜ Kalp Hastanesi'nde kardiyolog Prof. Dr. Hakkı Şimşek, daha önce de İstanbul'dan aynı şikayetle gelen hastanın tedavisini gerçekleştirdiklerini belirterek, bu hafta Sivas ve Ankara'dan iki hastaya septal ablasyon" yöntemini uyguladıklarını aktardı.

"Hastalarımızın genel durumu çok şükür gayet iyi." diyen Şimşek, tüm bölgeye hizmet verdiklerine işaret etti.

Bundan sonra ülke geneline hizmet vermeyi planladıklarını kaydeden Şimşek, "Hastalar güvenle hem Diyarbakır'daki misafirperverliğimize hem de tecrübelerimize güvenerek şehrimize gelebilir. Gelen hastalarımız hem sosyal hem de bilimsel açıdan memnun ayrılıyorlar." dedi.

"Şifayı burada bulduk"

Hastalardan Hartavi, hastalığının 40 yaşında teşhis edildiğini dile getirerek, ilaç tedavisinden sonuç alamayınca Diyarbakır'a geldiğini anlattı.

Hartavi, "Son birkaç ay içerisinde şiddetli göğüs ağrılarım olmaya başlamıştı. Merdivenleri iki kat dahi çıkamıyordum. Şimdi kendimi çok iyi hissediyorum. Herkes bana, 'İnsanlar tedavi için Ankara'ya, İstanbul'a gidiyor, sen neden Diyarbakır'a geliyorsun?' diye sordu. Ben de onlara 'Şifanın nerede olduğunu bilemezsiniz.' dedim. Şifayı burada bulduk." ifadelerini kullandı.

Sarıarmağan da daha önce gittiği hastanede çare bulamayınca başvurduğu DÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek şöyle konuştu:

"20 senedir rahatsızlığım nedeniyle sıkıntı yaşıyordum. Buraya geldik, ameliyat oldum. Çok rahatım, çok iyiyim. Allah razı olsun, onun gibi hocaları başımızdan eksik etmesin. Çok memnunum. Çok şükür bu hastalığı hocamızın sayesinde sağ salim atlattık."