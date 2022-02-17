DİYARBAKIR'DA KAMERADAN BELİRLENEN 11 KAPKAÇ VE YANKESİCİLİK ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI - Son Dakika

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde kapkaç ve yankesicilik şüphelileri, 102 saatlik güvenlik kamera görüntülerinden belirlenerek yakalandı. Gözaltına alınan 12 şüpheliden 11'i çıkardıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve Bağlar ilçe Emniyet Müdürlükleri ekipleri, kapkaç ihbarları üzerine 5 Nisan ve Muradiye Mahallesi ile Sento Caddesi üzerinde çalışma yaptı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, kapkaç ve yankesicilik yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik olarak 102 saatlik elde edilen kamera görüntüleri incelendi. Bölgede motorize ve yaya ekipler de görevlendirdikten sonra yapılan operasyonda 2'si suçüstü olmak üzere 10 kapkaç ve 2 yankesicilik olayının failleri yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen 12 şüpheliden 11'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.